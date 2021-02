Investigadores encontraron que las personas con genes neandertales tienen menor riesgo de infección grave por Covid-19

Un estudio realizado por investigadores de la Proceedings of the National Acedemy of Sciencies, demostró que la presencia de genes neandertales ayudaría a que los pacientes pudieran recuperarse del Covid-19 con más facilidad.

De acuerdo con el estudio, las personas contagiadas de Covid-19 -ya sea con presencia de síntomas o no- tenían una pronta recuperación cuando su ADN tenía rastros de antepasados neandertales.

Mutación genética reduce riesgo de infección grave por Covid-19

Svante Paabo y Hugo Zeberg, investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, señalaron que, de acuerdo con el estudio, la mutación genética producida por genes neandertales reduce el riesgo de infección grave por Covid-19 en un 22 por ciento.

“Demostramos que un haplotipo en el cromosoma 12, asociado con una reducción de 22% en el riesgo relativo de enfermarse gravemente con Covid-19 […], se hereda de los neandertales. Es decir, el riesgo relativo de necesitar cuidados intensivos se reduce en aproximadamente un 22%.” Svante Paabo y Hugo Zeberg

Esto se debería gracias a que la zona del ADN donde se encuentran los genes neandertales, afecta de manera directa la respuesta inmune del cuerpo hacia los virus de ARN, como lo son el coronavirus, el virus del Nilo Occidental, y el virus de hepatitis C.

Para realizar las pruebas, el equipo de investigadores utilizó muestras tomadas de más de 2 mil personas vivas con casos graves de Covid-19. Luego, analizaron el ADN de esqueletos de cuatro humanos antiguos:

Neandertal de 70.000 años de Siberia

Neandertal de 50.000 años de Croacia

Neandertal de 120.000 años de la cueva Denisova en Siberia

Neandertal de 80.000 años de antigüedad de Denisova en Siberia

Los resultados mostraron que los humanos vivos cuentan con una región del ADN que los vuelve más " susceptibles " a enfermedades graves; mientras que los restos de neandertales, no presentaron infecciones.

Gracias a este hallazgo, los investigadores dijeron que podía entenderse la razón por la que "los pacientes negros son mucho más propensos a sufrir una enfermedad grave por coronavirus".

Genes neandertales están presentes en Europa, Asia, y América

ADN Pixabay

Svante Paabo y Hugo Zeberg escribieron que las mutaciones genéticas transmitidas por miles de años desde los genes neandertales han estado presentes a lo largo de los años en poblaciones de Europa , Asia y América .

De hecho, la presencia de dichas mutaciones genéticas sería la clave de la sobrevivencia y adaptación de los humanos alrededor del mundo.

“Este haplotipo está presente en frecuencias sustanciales en todas las regiones del mundo fuera de África. Está presente en poblaciones de Eurasia y las Américas en frecuencias portadoras que a menudo alcanzan y superan el 50%" Svante Paabo y Hugo Zeberg

Por último, señalaron que los neandertales -extintos hace unos 40 mil años- vivieron junto a los humanos modernos, cruzándose con los humanos modernos en Europa y Asia; pero nunca en África .

Por esta razón, "las personas de ascendencia puramente africana no portan ADN de neandertal ni resistencia a enfermedades graves" como el Covid-19, concluyeron.