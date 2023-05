Gatos también se contagian de Covid-19 ; así lo demostró una nueva investigación publicada en Emerging Infectious Diseases.

En ella, se encontró que los gatos han atravesado un proceso similar a los humanos, toda vez que se han infectado con las mismas variantes del virus SARS-CoV-2 .

Este estudio estuvo a cargo del MRC-University of Glasgow Center for Virus Research del Reino Unido.

Gatos adquirieron mismas variantes de Covid-19 que los humanos

De acuerdo con los científicos, el primer contagio directo de un humano a un gato se registró durante 2021.

La particularidad de esta transmisión es que existe una relación entre las variantes detectadas en los gatos con las nuevas variantes de SARS-CoV-2 que se iban detectando en humanos.

En este estudio, se analizaron diversas muestras realizadas a gatos del Reino Unido desde el mes de abril de 2020 y hasta el mes de febrero de 2022 .

En ellas, se encontró que estos animales domésticos fueron infectados con las variantes del virus SARS-CoV-2 alfa y delta, poco tiempo después de su detección en humanos .

Como resultado de ello, los científicos encontraron que los gatos también iban generando cierta inmunidad a las variantes del Covid-19, siguiendo el mismo curso que la pandemia en humanos .

Esto sería resultado de la convivencia diaria y directa entre las mascotas y los humanos, ya que al resultar positivos muchas personas se encerraban en sus casas .

“Nuestros hallazgos sugieren que existen transmisiones continuas de SARS-CoV-2 de seres humanos a gatos. Por ello, resulta relevante continuar monitoreando las infecciones por este virus en gatos domésticos que se encuentran en contacto directo con sus dueños que resultan positivos. Grace Tyson, autora principal del estudio

Científicos continúan investigando si gatos contagiados también sufren síntomas de Covid-19

Sin embargo, en este estudió se detalló que hasta el momento no se ha determinado si existen variantes que resulten más o menos contagiosas de los seres humanos a los gatos.

De igual forma, los científicos del MRC-University of Glasgow Center for Virus Research no han determinado si existen variantes de Covid-19 capaces de desarrollar síntomas médicos en nuestros michis.

(Pixabay)

No le apliques cuarentena a tu gato si tú resultas positivo por Covid-19, recomiendan científicos

Tras estos hallazgos, los investigadores recomiendan que, si en tu hogar resultas positivo por Covid-19 y cuentas con un gato que este acostumbrado a salir, no establezcas también una “cuarentena” para tu felino, es decir, debes permitirle seguir con su rutina .

De acuerdo con estos expertos, esta acción resulta de suma importancia, ya que reducirá las probabilidades de que tu gatito se vea infectado por la variante de SARS-CoV-2 que puedas tener .

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, desde que se decretó la pandemia en el año 2020 y hasta marzo de este 2023, 31 especies animales han adquirido en algún punto alguna de las variantes de Covid-19.