Mientras escoltaba al Príncipe Harry... ¡impactó su motocicleta contra un taxi!

Indirectamente, el Príncipe Harry se involucró en un accidente vial el día de ayer.

Un feliz príncipe se dirigía a la inauguración de los Juegos Invictus hasta que su camino fue interrumpido en pleno centro de Londres, a las 9:40 de la mañana, por un choque en el que se involucró uno de sus escolta con un taxista.

De acuerdo con medios estadounidenses, un motorista que escoltaba al Range Rover que transportaba al príncipe chocó contra un taxi, Toyota Prius blanco.

El aparatoso accidente provocó que los bomberos acudieran al lugar para cortar el techo del Toyota y liberar al conductor; en cuanto al motociclista, se sabe que salió disparado varios metros. Ambos fueron hospitalizados y están en condición estable.

Este accidente no fue indiferente para Harry quien se preocupó por la salud de su escolta y del otro conductor pero no se quedó a ver las consecuencias ya que su chofer no se detuvo al creer que podría tratarse de un ataque terrorista.

"Evidentemente fue un shock, pero nos satisface decir que los agentes pudieron prestar unos importantes primeros auxilios?, declaró más tarde la realeza.

Según un testigo, la culpa la tuvo el chofer del príncipe “un convoy de dos Range Rover y cuatro motos transitaban a enorme velocidad haciendo sonar las sirenas, tomaron una rotonda de manera incorrecta”.