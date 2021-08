Desde que la aplicación de las vacunas contra Covid-19 dio inicio, mucho se ha rumorado sobre los efectos de estas.

Aunque los primeros reportes indicaron dolores de cabeza, fiebre y cansancio, mujeres han compartido nuevos síntomas luego de ser vacunadas .

Según se lee en un hilo en Twitter, un efecto común de la vacuna ha sido el retraso en la menstruación.

“¿Ya menstruaron después de la vacuna?” Mujeres reportan retrasos en su periodo

Una usuaria en Twitter compartió su experiencia luego de recibir la vacuna contra Covid-19; Johnson & Johnson, en su caso.

“Oigan, ¿ya menstruaron después de la vacuna?”, preguntó la mujer.

Tuit vacuna Covid-19 y menstruación (Especial)

En respuesta, decenas de mujeres coincidieron con el efecto secundario de la vacuna. Incluso, algunas comentaron que tuvieron más afecciones hormonales luego de la aplicación.

“A mí se me retrasó casi dos semanas, con Pfizer”; “A mí solo retraso de 5 días, fue Sputnik”; “Me puse AstraZeneca y no menstruo aún, me siento inflamada”.

“Tuve un desajuste hormonal también con J&J”; Pfizer: Ambos ciclos más largos de lo que acostumbro”; “Ando menstruando un montón, me pusieron la Sputnik”, se lee en comentarios.

Entre los efectos de las vacunas Covid-19 -sin importar el laboratorio de procedencia- reportados por las mujeres, destacan:

Retraso mensual

Exceso de sangrado o coágulos

Síndrome Premenstrual aumentado

Cólicos

Cambios en el flujo vaginal

Vacuna Covid-19 y el ciclo menstrual: ¿Qué es lo que sabemos?

Las observaciones sobre cambios en la menstruación después de vacunarse , han llamado la atención de médicos e investigadores.

Laura Baena, doctora en enfermería, trabaja en un estudio sobre el “Efecto de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en el ciclo menstrual de mujeres en edad fértil”, en la Universidad de Granada, España.

En entrevista con medios, la especialista explicó que su investigación comprobó que, en un grupo de 5 mil mujeres, “7 de cada 10 aseguran notar alteraciones” en su periodo.

“Las más frecuentes son un aumento en el sangrado, la ausencia de regla durante uno o dos meses y pequeños sangrados entre reglas, coincidiendo con el período de ovulación.” Laura Baena a 'El Independiente'

Todavía no hay pruebas científicas que confirmen que los retrasos en la menstruación son consecuencia de la vacuna.

No obstante, expertos sugieren a las mujeres acudir con su médico a contar su experiencia y resolver dudas.

“Entre más testimonios se consigan, más pronto averiguaremos si esto realmente es un problema”, enfatizaron.