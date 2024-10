¿Ya pusiste tu ofrenda? La celebración de Día de Muertos cada vez está más cerca y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado cuánto cuesta colocar una ofrenda de Día de Muertos.

La ofrenda de Día de Muertos es una gran tradición en todo México, ya que nuestros seres queridos difuntos regresan de visita a nuestros hogares.

Si aún no has puesto tu ofrenda, aquí te decimos cuánto cuesta cada elemento para que no lo pagues más caro.

Día de Muertos: Qué elementos lleva una ofrenda

Cada familia tiene un estilo propio para decorar su ofrenda de Día de Muertos. Sin embargo hay elementos tradicionales e indispensables que no pueden faltar como:

Fotos de los difuntos

Velas

Flores de cempasúchil

Comida, bebidas y pan de muerto

Calaveras de azúcar

Incienso

Vaso de agua

Sal

Objetos personales

Papel picado

Ofrenda de Día de Muertos (Unsplash)

Día de Muertos: Cuánto cuesta colocar una ofrenda

En pro de la economía del consumidor, la Profeco ha publicado una lista con los precios de los productos básicos que debe llevar una ofrenda de Día de Muertos.

Esta lista de la Profeco va desde los adornos hasta los platillos tradicionales que muchas personas acostumbran poner en sus ofrendas. Aquí los precios:

Calaveritas de azúcar (tamaño mediano) a 36.54 pesos.

Flores de cempasúchil (ramo chico) a 31.54 pesos en promedio, 15 pesos mínimo y 60 pesos máximo.

Papel picado (bolsa de 30 hojas de 24x35) a 25 pesos.

Veladora a 20.73 pesos.

Sal de mesa a 22.10 pesos el kilo, 17.60 pesos mínimo y 25 pesos máximo.

Incienso de copal negro (100 gramos) a 114 pesos.

Sahumerio negro con esmalte mediano a 55 pesos en promedio.

Figura de perro Izcuintle de barro a 39.17 pesos

Pan de muerto (pieza de 90 a 100 gramos) a 20.87 pesos, 15 pesos mínimo y 25 pesos máximo.

Arroz rojo (ración para 4 o 5 personas) a 47.33 pesos en promedio.

Mole con pollo (ración para 4 o 5 personas) a 123.02 pesos en promedio.

Lima a 50.84 pesos el kilo

Mandarina a 49.60 pesos el kilo

Guayaba a 52.88 pesos el kilo

Naranja a 37.45 pesos el kilo

Plátano a 20.48 pesos el kilo

Botella de tequila 990 ml a 253.49 pesos

Botella de agua 1.5 l a 12.41 pesos

De acuerdo con la lista de precios de la Profeco, podrías gastar más de 500 pesos para colocar una ofrenda. Recuerda que esta cantidad puede variar según qué tan elaborada quieras que sea tu ofrenda de Día de Muertos.