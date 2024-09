¿Cuál es la teoría de septiembre sobre las parejas? En redes sociales se ha revelado esta teoría que asegura que deberías despedirte de relaciones que no te suman.

Y es que a través de redes sociales, específicamente en TikTok, se ha extendido la famosa teoría de septiembre.

Pues si bien cada mes tiene una teoría interesante, se ha revelado cuál sería la de este mes de septiembre al ir empezando.

Es por eso que te decimos cuál es la teoría de septiembre que circula en las redes sociales, la cual tiene que ver con terminar las relaciones que no te suman.

Esta es la teoría de septiembre según las redes sociales

Tal y como se ha revelado, cada mes tiene una teoría y al estar en septiembre ya se dijo en las redes sociales cuál es la que le corresponde.

La teoría de septiembre en sí, tiene que ver con las relaciones ya sean de pareja, amistades o incluso las familiares.

Pues el mes de septiembre dentro de su numerología corresponde al 9 al ser precisamente el noveno mes del año, número que representa transformación, cambios y dar el siguiente paso.

Es por eso que las relaciones amorosas, ligues, de amistad o familiares que no te suman a tu vida o si no están destinadas a estar contigo, terminarán en septiembre.

Ya sea que estas personas no sean leales, no son para ti o que no son precisamente los mejores amigos, también se irán en este mes de septiembre.

En septiembre dice esta teoría que será como una “desintoxicación” de las cosas que no te favorecen, por lo que estas comienzan a irse o alejarse y es momento de agradecer que esto ocurra.

Septiembre también es el mes de la manifestación

Si bien la teoría de septiembre que circula en redes sociales habla sobre terminar relaciones que no te suman a tu vida, no todo es malo.

Pues de acuerdo con varios expertos en el tema de las energías, septiembre es el mejor mes para manifestar.

Ya que precisamente la energía está más fuerte y poderosa para realizar cualquier tipo de manifestación, siempre y cuando se haga con fe e intensión.