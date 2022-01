Covid-19: ¿Cuántos días podría contagiar una persona que dio positivo a la enfermedad por la variante Ómicron?

Diferentes estudios que se han realizado alrededor de la variante Ómicron del Covid-19, sugieren que el tiempo de contagio de una persona enferma sería diferente al observado con otras cepas.

Hasta el momento no se han presentado estudios completos sobre las características de un caso de Covid-19 por Ómicron, sin embargo análisis previos señalan que la fase contagiosa se daría desde la primera hora en que la persona la contrajo.

Variante Ómicron del Covid-19 (JUSTIN TALLIS / AFP)

Especialistas indican que el periodo de contagio por Ómicron sería de 5 días

Así lo han indicado especialistas de la Sociedad Española de Inmunología, quienes refieren que los días de mayor riesgo de contagio de una persona con Covid-19 por Ómicron, son los primeros 5.

Los inmunólogos Marcos López Hoyos y Alfredo Corell han explicado que los 2 días previos a presentar síntomas y 3 después de presentarlos, corresponderían a la fase más contagiosa.

Sin embargo, los especialistas declararon que las evidencias aún no son concluyentes, pues podría haber personas que contagiarán solo por 3 días y otras que seguirán transmitiendo hasta el día 10.

Por su parte, estudios de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard apuntan que la fase más contagiosa entre personas con Covid-19 por Ómicron, concluye tras los 10 días de presentar síntomas.

En tanto, los servicios de salud del Reino Unido reportan que se ha detectado que las personas con Covid-19 por Ómicron, deben mantenerse en aislamiento por 5 días para evitar contagiar.

Evidencias sobre Ómicron aún no son concluyentes

Si bien las evidencias sobre la variante Ómicron de Covid-19 que se han publicado hasta el momento no se consideran como concluyentes , se ha observado que las fases de contagio podrían ser menores a los casos con variantes previas.

No obstante, los especialistas consideran que los elementos aún no son científicamente confiables, pues no se ha demostrado que sean solo 5 los días en los que las personas pueden contagiar a otras.

Cabe recordar que la ONU señala que el periodo de contagio con las variantes del Covid-19 previas, oscila entre el primero y los próximos 14 días luego de presentar los síntomas.