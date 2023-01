Como ya es una costumbre, los Converse x Año Nuevo Chino están de regreso en este 2023 para celebrar al Conejo de Agua, y desearle buena suerte a toda la gente.

Estos Converse x Año Nuevo Chino fueron diseñados a partir del modelo Run Star Motion CX de la marca de calzado, al que se le añadieron unos motivos del Año del Conejo.

Son blancos con algunos motivos en rojo o rosa, cuentan con una lengüeta desmontable que asemeja la piel de un conejo, así como una curiosa zanahoria en la parte de las agujetas.

Converse destaca que cuentan con amortiguación CX, la cual hace que su uso no sea tan cansado como con otro tipo de calzado.

Converse x Año Nuevo Chino (Converse)

¿Cuánto costarán los Converse x Año Nuevo Chino del Año del Conejo?

Los Converse x Año Nuevo Chino estarán disponibles en México a partir del miércoles 25 de enero de 2023, contando con disponibilidad para toda la República hasta agotar existencias.

Toma en cuenta que los Converse x Año Nuevo Chino sólo contarán con tallas del 23 al 27 nacional , si quieres números más pequeños o grandes, no podrás conseguirlos.

Ahora bien, el precio de los Converse x Año Nuevo Chino será de los 3 mil 199 pesos a los 4 mil 99 pesos; no hay detalles del por qué de este rango, pero es posible que se deba a la talla.

Es decir, los número más pequeños serían más baratos, mientras que los números más grandes serían más caros, aunque no es nada oficial.

Converse x Año Nuevo Chino (Converse)

¿Cómo conseguir los Converse x Año Nuevo Chino en México?

Si quieres comprar los Converse x Año Nuevo Chino del Año del Conejo en México, sólo habrá una forma de hacerlo.

De acuerdo con la marca, los Converse x Año Nuevo Chino sólo se venderán a través de converse.com.mx en nuestro país, no habrá otra forma de conseguirlos en México.

Esto quiere decir que tendrás que conectarte desde las 12:00 AM a la página para hacerte con los tuyos; esto no es del agrado de muchos, pues las ventas en línea han tenido fallos con otras marcas.

No obstante, hasta el momento Converse no ha reportado tantos problemas, esperamos que este no sea el caso y la gente pueda tener sus tenis del Año del Conejo.

Converse x Año Nuevo Chino (Converse)

Con información de Converse