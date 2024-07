Estos son algunos de los síntomas que Alexis Ayala de 58 años de edad y Gabriel Soto que vivieron por igual al sufrir un infarto

Los nombres de Alexis Ayala y Gabriel Soto de 49 años de edad, han sido tendencia y han alarmado a sus seguidores por su estado de salud.

Los dos actores, quienes se encuentran felices a nivel profesional y personal estuvieron a punto de sufrir un ataque cardíaco.

Expertos en salud se han dado cuenta de que el cuerpo manda señales de todo y han descubierto que antes de tener un infarto, el cuerpo nos avisa.

Nadie esta exento de sufrir un infarto, por lo que Alexis Ayala y Gabriel Soto es lo que recientemente padecieron, independiente de su estilo de vida.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los ataques cardíacos es la principal causa de muerte a nivel mundial.

No obstante, muchos de los decesos se podrían haber evitado, pero ¿Cómo saber que me está dando un infarto?

Los ataques de corazón se producen cuando se obstruyen las arterias coronarias, lo que provoca un sanguíneo insuficiente y, en pocos minutos puede causar la muerte.

Aproximadamente, la mitad de los pacientes que sufrieron que han sufrido un infarto presentan síntomas de advertencia antes del incidente.

Estos síntomas suceden de manera gradual, en el transcurso de varios minutos como:

Alexis Ayala se ha enfocado en mantener un estilo de vida saludable para cuidar se su salud, pero en el 2018 vivió que cambio su vida al sufrir un infarto.

El actor recordó como fue ese momento durante la entrevista que le concedió a Álvaro Cueva y compartió cada uno de lo síntomas que tuvo.

Alexis Ayala reveló que le día que sufrió el infarto primero empezó a tener dolor estomacal cuando estaba en un restaurante.

Además, el actor destacó que le dolía mucho el lado derecho del hombro, al grado que empezó a sudar.

Actualmente, Alexis Ayala se encuentra bien de salud y hace un llamado a las personas para que cambien su estilo de vida.

Por su parte, Gabriel Soto había sido hospitalizado el fin de semana por presentar un cuadro de hipertensión arterial.

El actor ha utilizado sus redes sociales para revelar nuevos detalles de su estado de salud.

Actualmente, se encuentra bajo vigilancia médica en su casa por un mal episodio de salud el sábado 6 de julio.

Gabriel Soto que por lo mismo de presión arterial tenía dolor de pecho, falta de aire y vómito.

“Fui a urgencias, me hicieron todos los estudios necesarios, me canalizaron, me pusieron los medicamentos. Ya estoy en casa, ya estoy bien”

Gabriel Soto