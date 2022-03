Para muchos, pelar un mango ataúlfo -o de otro tipo- es sinónimo de ensuciarse las manos. Sin embargo, un nuevo video podría acabar con esta “regla”.

Vía TikTok, se compartió el secreto mejor guardado de la cocina y de los mangos.

Según este método, solo se necesitan dos tenedores para poder pelar un mango sin que te ensucies las manos.

¿Estás listo para comprobarlo? Aquí te enseñamos el video que lo explica.

Cómo pelar un mango sin ensuciarte; video lo explica paso a paso

Un video de TikTok demostró que sí es posible pelar un mango sin ensuciarse las manos. ¿No lo crees? Aquí te decimos el paso a paso.

De acuerdo con la autora del video, para pelar un mango de la forma “correcta” solo se necesita de un plato y dos tenedores .

Método para pelar un mango con tenedores (@mayragomez1303 / TikTok)

El primer paso para pelar un mango sin ensuciarte las manos, es clavar uno de los tenedores en la parte inferior de la fruta.

Luego, sigue estas instrucciones:

Con el segundo cubierto, marca 4 líneas profundas de extremo a extremo en el mango Con ayuda del tenedor, desprende cada trozo de cáscara que definiste en el paso anterior El cubierto te ayudará a enrollar la cáscara del mango sin que ocupes las manos En un par de segundos, el mango estará listo para comer y las manos intactas

Método para pelar un mango con tenedores (@mayragomez1303 / TikTok)

El video muestra que pelar un mango con ayuda de dos tenedores, es muy rápido y con baja posibilidad de accidentes.

Si bien se comprobó el paso a paso para pelar un mango sin ensuciarte las manos, los internautas no estuvieron muy conformes con el método.

Y es que, a decir de muchos, comer un mango implica “ensuciarte o no sabe igual”.

Método para pelar mangos sin ensuciarte divide opiniones

Una usuaria de TikTok compartió la mejor manera de pelar un mango sin ensuciarte las manos.

Aunque el video del paso a paso recibió más de un halago, también fue muy criticado en la red social.

Método para pelar un mango con tenedores (@mayragomez1303 / TikTok)

Algunos consideraron que pelar un mango con cubiertos es “lo más correcto”: “que elegancia la de Francia”; “Sin duda es lo más correcto”, “Genial idea”.

Otros, en contraste, criticaron que se arruine la “experiencia de comer mango” con este nuevo método.

Incluso, dijeron que pelar un mango sin ensuciarte las manos “le quite el sabor” a la fruta.

“Tanto desmadre para que me lo acabe luego luego”; “Si no te ensucias no sabe”; “Así que chiste tiene”; “Se pierde la experiencia”, escribieron.

¿Y tú cuál crees que es la mejor forma de pelar un mango?