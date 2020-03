¿Cómo limpiar las casas para eliminar el coronavirus? Los CDC responden

Los CDC de Estados Unidos también dieron recomendaciones de limpieza para evitar contagios en familias con enfermos de Covid-19.

El nuevo coronavirus sobrevive hasta por tres días en superficies de plástico o acero, como los teléfonos celulares y las puertas, confirmó un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

Ante ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), emitieron una serie de recomendaciones para realizar una limpieza y desinfección efectiva en casa.

¿Qué hacer antes de empezar la limpieza?

Antes de empezar a limpiar cualquier superficie, recomiendan ponerse botas y guantes de goma o de otro material no poroso.

También, proteger los ojos y tratar de no aspirar vapores de los productos de limpieza, por lo que recomendaron abrir ventanas.

En cuanto a los líquidos empleados, advirtieron que no se debe mezclar cloro con amoniaco o con ningún otro producto de limpieza, ya que podrían desencadenar reacciones nocivas.

¿Qué se debe limpiar ?

Los CDC recomendaron usar agua tibia para quitar el polvo y la suciedad de las superficies, para después desinfectarlas con cloro de uso doméstico. Pidieron poner mayor atención en superficies de alto contacto como:

Mesas

Escritorios

Teléfonos

Teclados

Lavabos

Interruptores de luz

Manijas de gabinetes

Puertas

¿Cómo limpiar la ropa de una persona que tiene Covid-19?

Para limpiar superficies suaves como pisos alfombrados, alfombras y cortinas, los CDC recomendaron usar agua y jabón o limpiadores apropiados para estas superficies, como los productos registrados por la EPA para su uso contra el coronavirus.

En el caso de la ropa, los CDC indicaron que si en casa hay un enfermo de Covid-19, sus prendas y utensilios para comer deben lavarse aparte, usando guantes y agua caliente.

Además, se deben limpiar y desinfectar los cestos donde se colocan las cosas que utiliza y pudieran tener secreciones.

Finalmente, subrayaron la importancia de lavarse las manos después de:

Sonarse la nariz

Toser o estornudar,

Usar el baño

Tener contacto con animales

También, antes de comer o preparar comida, y evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.

Con información de Notimex.