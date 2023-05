Científicos estiman que los bebés “de laboratorio” serían una realidad para el mundo dentro de 5 años.

Esta afirmación fue realizada por investigadores japoneses, quienes incubarán óvulos y espermatozoides en un útero artificial.

De acuerdo con el profesor Katsuhiko Hayashi-experto en biología de células madre de la Universidad de Kyushu de Japón- en 5 años podrían estar disponibles.

Se trata de un método artificial que está pensada para personas que no pueden tener hijos.

Bebé (Pixabay)

Así cultivarían bebés de “laboratorio”, que llegarían al mundo en 5 años

El equipo liderado por Katsuhiko Hayashi, que está a nada de hacer crecer bebés en un laboratorio, usó el métódo de subrogación sintética para crear, primero ratones bebés.

En nuevo estudio publicado en marzo por la revista Nature, el equipo informó que transformó las células de la piel de ratones macho en células madre pluripotentes.

Las cuales tienen la virtud de transformarse en varios tipos de células o tejidos.

Los científicos japoneses cultivaron esas células y las trataron con un fármaco que convirtió las células madre de roedores macho en células femeninas.

Científico (Pixabay)

Esto con el objetivo de generar óvulos funcionales, que luego fueron fertilizados con ese modelo de ratón artificial en ratones hembra, quienes dieron a luz ratones macho.

Cabe destacar que nada más el 1% de embriones (7 de 630) se convirtieron en crías de ratón vivas. Pese a esto quiere aplicar este mismo experimento en humanos.

Debido a que teóricamente funcionaría mediante la infusión de embriones generados a través de células madre pluripotentes en un útero femenino.

Expertos aseguran que se trata de un gran paso para la biología reproductiva y el uso de células madre.

Científicos (Pixabay)

Planean producir bebés “de laboratorio” en 5 años, pero hay algunas complicaciones

Aunque se tiene altas expectativas para hacer bebés en los laboratorios, el método artificial para generarlos, está en etapa inicial.

Los científicos han logrado diseñar óvulos y espermatozoides humanos en el laboratorio, gracias a la gametogénesis in vitro, pero no no han podido crear embriones de calidad.

Katsuhiko Hayashi estimó que en 5 años podría replicarse la producción de células similares a óvulos en humanos.

Bebé (Pexels)

Sin embargo, y este es el gran pero, tendrían que pasar entre 10 y 20 años de pruebas para garantizar que su método de reproducción artificial es seguro y de uso clínico.

La mayor preocupación que existe alrededor de la creación de bebés artificiales son las mutaciones y errores que pueden darse en la placa de cultivo antes de usar células madre y producir óvulos.

Además de las consideraciones éticas y legales que puede traer en un futuro este método que parece sacado de la mejor historia de ciencia ficción.

Con información de The New York Post.