¿Se acerca el Día del Abuelo y no sabes qué regalar? No te preocupes, que aquí te damos las mejores 10 opciones de regalo que no afectarán tu bolsillo.

El Día del Abuelo 2023 se celebrará el próximo lunes 28 de agosto, por lo que quedan pocos días para buscar un regalo especial, sin embargo no es demasiado tarde para ello.

Así que sin más preámbulos ponemos a tu disposición los 10 mejores regalos para el Día del Abuelo:

Conjunto de pijama

Pantuflas

Bata

Colonia o perfume

Reloj

Boina

Álbum de fotos

Bufandas

Organizador de pastillas

Lámpara para leer

Regalos para el Día del Abuelo: Conjunto de pijama

Un conjunto de pijama es de las mejores opciones para regalar este Día del Abuelo, pues si algo buscan los mayores del hogar en definitiva es la comodidad.

Además de que es perfecto tanto para tu abuelito como tu abuelita, pues puedes encontrar más de un modelo y diseño que se adapte a sus necesidades.

De acuerdo con algunas opciones de Amazon, hay algunos conjuntos de pijama por menos de 600 pesos mexicanos como:

Conjunto de pijama para mujer, por 483 pesos

Conjunto de pijama de franela de algodón, por 385 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Conjunto de pijama (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Pantuflas

Otra opción de regalo ideal para el Día del Abuelo y que también está ligada a la comodidad y el descanso son unas pantuflas.

Pues este tipo de calzado es ideal para descansar un día en casa, pues su suavidad suele ser bastante reconfortante.

Lo mejor es que las opciones también son infinitas tanto para hombre como para mujer.

De acuerdo con algunas opciones de Amazon, hay pares de pantuflas por menos de 500 pesos mexicanos como:

Zapatillas de punto de algodón con espuma viscoelástica para mujer, por 442 pesos

Pantuflas cálidas y cómodas para hombre, por 387 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Pantuflas (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Bata

Otra de las ideas de regalo que te presentamos consta de una bata para dormir, una prenda que de seguro tus abuelitos amarán.

Pues es un buen complemento de pijama que permite mantener a los abuelos cómodos y con estilo dentro del hogar.

De acuerdo con algunas opciones de Amazon, hay perfumes y lociones para dama y caballero por menos de 700 pesos mexicanos como:

Bata ligera de longitud completa para mujer, por 596 pesos

Albornoz de punto para hombre, ligera, mezcla de algodón, por 441 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Bata (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Colonia o perfume

Las colonias y los perfumes son otro de esos regalos ideales para el Día del Abuelo, pues son parte indispensable del tocador de cualquier persona, abuelitos incluidos.

Por lo que tanto para el abuelito o abuelita hay opciones.

De acuerdo con algunas opciones de Amazon, hay perfumes y lociones para dama y caballero por menos de 500 pesos mexicanos como:

Aerosol Dare para mujer, por 399 pesos

Element Perfume de Hombre, por 434 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Colonia o perfume (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Reloj

Los relojes son un accesorio ideal para todas las edades, sobre todo para los abuelitos, que son quienes más se sienten cómodos con relojes de manecillas.

La mejor parte es que un reloj puede ser desde formal hasta casual, por lo que no debes tener problemas para encontrar el ideal para tus abuelos.

De acuerdo con algunas opciones de Amazon, hay pares de relojes por menos de 700 pesos mexicanos como:

Reloj para Mujer, Dama, Pulseras Cuarzo con Correa de Malla Oro Rosa, por 399 pesos

Timex Easy Reader - Reloj con correa de piel, por 611 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Reloj (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Bonia

Si tu abuelito es de los que no usan boina, es porque tal vez no le haz regalado una el Día del Abuelo.

Este accesorio es ideal para todo tipo de eventos, por lo que tu abuelito puede llegar a cualquier reunión familiar y verse bien y con estilo.

Lo mejor de todo es que su precio es bastante accesible, pues sus precios van desde los 200 hasta los 700 pesos, pero en Amazon puedes encontrar:

Boina Transpirable para Hombres. Boina de Estilo Ingles, Talla Universal, por 299 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Bonia (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Álbum de fotos

Como sabemos que los abuelitos nacieron antes de los teléfonos con cámara, un marco de fotos es más que un regalo ideal.

Pues a ellos les gusta mantener los recuerdos impresos y tangibles, lo que explica que tengan cajas y cajas de fotos de toda una vida.

Así que para ayudarlos a mantener esos recuerdos intactos, te recomendamos un álbum de fotos como regalo del Día del Abuelo:

2 Albumes Fotográficos, Encuadernados y Cosidos a Mano (para 400 fotos), por 499 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Álbum de fotos (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Bufandas

Si de algo solemos cuidar a nuestros abuelitos son de las bajas temperaturas y del frío en general, por lo que unas bufandas también serían un buen regalo del Día del abuelo.

Y sí, adivinaste, hay opciones tanto para hombre como para mujer, así que no hay pretexto para que dejes a tus abuelitos sin este regalo.

De acuerdo con algunas opciones de Amazon, hay pares de relojes por menos de 500 pesos mexicanos como:

Bufanda a cuadros para mujer, grande, cuadrada, larga y cálida, por 274 pesos

Bufanda de Hombre, Cómoda Caliente y a la Moda, por 212 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Bufandas (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Organizador de pastillas

Llegar a ser abuelo no es tarea fácil, pues junto con ella llegan los achaques de la edad. Por lo que es seguro que más de un abuelito tiene más de un medicamento que ingerir.

Así que para que no salga regañado o regañada durante su próxima visita al médico, ¿por qué no regalarle un organizador de pastillas?

Ideal para llevar el control de sus medicamentos semanalmente. En amazon se encuentran opciones por menos de 300 pesos como:

Organizador de Pastilla Semanal, por 194 pesos

Regalos para el Día del Abuelo: Organizador de pastillas (Captura de pantalla)

Regalos para el Día del Abuelo: Lámpara para leer

Si a tus abuelitos les gusta leer pero a veces tienen dificultades para hacerlo por la falta de luz, una lámpara de lectura es la opción para regalar.

Hay de muchas presentaciones y tamaños, pero lo más importante, de precios muy baratos. Justo como esta de Amazon que cuesta menos de 400 pesos:

Lectura Luz de Libro con 3 Modos de Protección de Los Ojos, por 159 pesos