Zacatecas protege a sus policías ante la ola de violencia por la cual atraviesa actualmente la entidad y para dicho objetivo, les pidió a los elementos que no salgan de noche.

Así lo planteó el director de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas , Adolfo Marín Marín, quien pidió a los policías que no salgan de noche para evitar que sean agredidos.

Lo anterior debido a la ola de violencia que ha afectado al estado de Zacatecas, por la cual en un periodo de un año, han sido asesinados más de 40 policías de la entidad.

Al ofrecer su conferencia de prensa semanal, el funcionario dijo que para proteger a los policías de Zacatecas, les pidió entre otros elementos, que no salgan de noche.

En la conferencia, Adolfo Marín destacó que por ley los policías de Zacatecas no pueden portar armas de fuego durante los días que corresponden a su descanso.

Por dicha razón, el secretario de Seguridad estatal indicó que le ha hecho una serie de recomendaciones a los uniformados para que eviten ser susceptibles a una agresión.

En ese sentido, indicó que en primer lugar les ha pedido que busquen cuidarse, para lo cual les ha sugerido que eviten estar en lugares donde dijo, “no deben andar”.

Tras referir que los policías tienen el derecho de divertirse y disfrutar de su descanso, Adolfo Marín fue cuestionado sobre las acciones que realizan las autoridades para protegerlos.

Ante ello, el secretario de Seguridad de Zacatecas se limitó a declarar que para evitar que sean agredidos, ha pedido a los policías que no salgan de noche y eviten estar en lugares con poca gente.

“Las recomendaciones son que no anden a altas horas de la noche, no transiten por lugares no concurridos, eso se les dice”

Adolfo Marín