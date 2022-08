La alcaldesa Montserrat Caballero, aclaró qué “facturas” son las que deben cobrar los grupos criminales por la violencia en Tijuana del fin de semana.

Y es que Caballero pidió a los narcos, a través de un video, cobrar las facturas a quien se las deben y no a las familias trabajadores del municipio de Baja California.

Sin embargo, esto desató la crítica, pues muchos reclamaron que la alcaldesa de Tijuana estaba haciendo alusión al cobro por el derecho de piso que los grupos criminales exigen.

La alcaldesa Montserrat Caballero aseguró que se hace responsable de sus palabras y aclaró que, de tener la fuerza y autoridad estatal podría tomar acciones más allá de sus declaraciones.

Asimismo, dijo en entrevista para Ciro en la Mañana que su declaración tras la violencia en Tijuana pudo ser malentendida por algunas personas; sin embargo, criticó que, en un lugar donde la gente normaliza un toque de queda por el crimen organizado, se juzguen sus declaraciones.

“Hoy por hoy se normaliza que aquí, el contexto de la ciudad de Tijuana, el Cártel de Jalisco pidió un toque de queda para los ciudadanos. Eso se normaliza, de eso no se asustan, pero mucha gente se asusta de que hablo claramente...no me retracto de mis palabras, me hago responsable de ellas”

Montserrat Caballero