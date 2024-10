Debido a la violencia en Sinaloa que se ha prolongado por varias semanas, diputados pidieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que visite el estado para atender la situación.

Luego de que la presidenta de México realizó hoy miércoles 2 de octubre una visita a Acapulco ante las inundaciones generadas por el huracán John, diputados del PRI le hicieron una petición.

Al respecto, el legislador federal tricolor, Mario Zamora, indicó que así como Claudia Sheinbaum viajó a Acapulco con el fin de atender la emergencia, también debe ocuparse de la violencia en Sinaloa.

Ante el contexto de violencia en Sinaloa que no ha cesado luego de varias semanas, diputados pidieron a Claudia Sheinbaum que visite el estado para que atienda la emergencia.

Así lo planteó el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Zamora, quien reconoció la voluntad de la presidenta de México para atender la situación en Acapulco.

Sin embargo, el legislador tricolor le pidió que así como viajó a Acapulco, también visite Sinaloa para revisar la situación de violencia que se ha concentrado en Culiacán y zonas aledañas.

Lo anterior debido a que resaltó que lo menos adecuado es hacer “como que nada estuviera pasando”, pues los habitantes del estado no merecen vivir bajo la incertidumbre de la violencia.

“La Presidenta dijo muy claro que lo que no se menciona prácticamente no existe. Bueno, yo eso les pido en Sinaloa, me da gusto que dijo la Presidenta que iba a ir a Acapulco, ojalá que también vayan a Sinaloa. No podemos hacer como que nada estuviera pasando, la gente no merece vivir con esa incertidumbre, ojalá que también vayan a Sinaloa”

Mario Zamora, diputado del PRI