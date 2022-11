Una mujer denunció que la policía de Pomacuarán en Paracho, Michoacán, mató a su esposo y mostró los balazos perpetrados en el cadáver.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Pomacuarán ubicada en el municipio de Paracho en Michoacán, donde los policías de la comunidad lo habrían matado a balazos por la espalda.

La denuncia de la mujer fue grabada en video pues exigió justicia al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por el asesinato de su esposo a manos de la policía.

A través de un video que fue difundido en redes sociales, la mujer, en compañía de sus hijos menores de edad, solicitó ayuda al gobierno de Michoacán, a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla.

Ya que la mujer acusó a la policía de Pomacuarán en Paracho, Michoacán de matar a su esposo a balazos por la espalda.

De igual manera la mujer mencionó que solicitó ayuda a los policías en su momento, pues su esposo aún contaba con signos vitales; sin embargo, no recibió el apoyo y su esposo murió.

“Y yo les decía que me ayudaran porque mi esposo todavía presentaba signos vitales pero ellos no me hicieron caso, lo que hicieron fue aventarlo a la patrulla como un perro. Me lo mataron a la espalda”.

Testimonio de la mujer