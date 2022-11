Acusan que guardias del Zorro Abarrotero mataron a golpes a un hombre que estaba de compras en la sucursal de Loma Linda, Naucalpan; la esposa de la víctima pide justicia.

La noche del pasado 22 de noviembre, José Alonso Gutiérrez Monroy habría asistido con su familia al Zorro Abarrotero ubicado en Loma Linda, Naucalpan, posteriormente dieron aviso a su esposa, quien lo esperaba en su camioneta junto a sus hijos, que guardias de seguridad lo tenían sometido.

El hombre de 45 años murió en la tienda y ahora lo acusan de ser ladrón; sin embargo, la esposa de la víctima asegura que Zorro Abarrotero está tergiversando las cosas, y señala acciones sospechosas en el homicidio de su esposo.

Guardias de Zorro Abarrotero matan a golpes a cliente

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, ella, su esposo y sus hijos viajaron al Zorro Abarrotero en su camioneta para surtir la mercancía que venden “en un pequeño negocio”.

Sin embargo, minutos después, el empleado del estacionamiento la alertó sobre las agresiones en contra de su esposo, por lo que ella se metió a la tienda y observo que el hombre, quien tenía el pie de los guardias sobre él, ya se encontraba sin signos vitales; además, pese a estar muerto, estaba esposado.

“Una persona que trabaja en el estacionamiento me fue a decir ‘córrale porque a su esposo lo tienen entre 4′, o sea lo tenían golpeado, cuando yo fui ya estaba sin signos vitales, estaba morado y todavía me lo tenían ahí en el suelo esposado, con el pie encima el policía” Esposa de la víctima

Tras la llegada de las autoridades, empleados del Zorro Abarrotero aseguraron que el hombre era un asaltante, y que constantemente robaba en la tienda, sin embargo, su esposa asegura que no es verdad y que el dinero que ella le dio para pagar la mercancía “desapareció”.

Culpan a Zorro Abarrotero de tergiversar el homicidio de un cliente

Igualmente, la esposa de la víctima, quien pidió ayuda para que se haga justicia y se limpie el nombre de su esposo, acusó que Zorro Abarrotero es quien ha tergiversado lo ocurrido.

Pues, conforme a sus declaraciones, no es posible que su esposo, acompañado de su familia, haya ido a asaltar la tienda ; además, asegura que la sucursal no ha querido dar a conocer los vídeos de seguridad en donde se observa lo ocurrido.

“Que nos ayuden porque no nos quieren dar las, se supone que el MP tenía que solicitar las grabaciones de la tienda, de la cual es el Zorro Abarrotero, en La Loma, Loma Linda, las cuales hasta la fecha no sabemos nada, no nos dicen nada” Esposa de víctima

Entre otra de las acusaciones de la familia de la víctima, destaca que en el certificado de defunción de José Alonso Gutiérrez Monroy, se señala como causa de muerte un infarto, aunque ella asegura que los guardias lo mataron a golpes.

“Yo acabo de ir a recoger el acta de defunción de mi esposo en la cual le pusieron que falleció por un infarto, o sea, entonces decídanse, fue a asaltar o de repente le dio un infarto y ahí quedó. Es ilógico lo que están diciendo, si ayer quedó plasmado, yo di mi testimonio en el cual golpearon a mi esposo, lo golpearon” Esposa de la víctima

Ante dicha causa de muerte, la mujer aseguró que su esposo no tenía padecimientos cardiacos, y que hacía ejercicio constantemente, por lo que dijo que no confía en el certificado de defunción y acusó que se trató de un homicidio y no un accidente, como lo tratan de presentar.

“Él no padecía del corazón, hacía deporte, corría, caminaba, él no padecía de nada de eso, a mi esposo lo mataron, esto fue un homicidio, no fue un accidente”