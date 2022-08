En un video que circula en redes sociales, se muestra el momento en el que una madre de desaparecida suplicó a al presidente AMLO ayuda para encontrar a sus hija.

Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la ciudad de Tijuana, de este viernes 19 de agosto, el mandatario fue abordado por la madre de una mujer desaparecida.

Al conseguir acercarse a la camioneta en la que AMLO se trasladaba en Tijuana, la madre de una mujer desaparecida le pidió desesperada al mandatario, apoyo para encontrar a su hija.

Fue este viernes 19 de agosto cuando la madre de una mujer desaparecida en la ciudad de Tijuana, en Baja California, suplicó al presidente AMLO ayuda para encontrar a su hija.

El momento fue grabado en video por una reportera del diario Reforma y en la grabación, se puede observar que la mujer se acercó desesperada a AMLO y entre lágrimas le pidió ayuda.

Al escuchar a Karla Cox, la madre de una mujer desaparecida, el presidente AMLO estrechó su mano y se comprometió a ofrecerle apoyo, pues le dijo que iba a ver el caso en cuestión.

En el breve encuentro, la madre de la mujer desaparecida que le pidió a AMLO ayuda para encontrar a su “niña”, alcanzó a decirle al presidente de su hija está desaparecida desde hace 2 años.

Al concluir el video del incidente, se logra escuchar que una mujer que sería del equipo del presidente, le pidió a la madre que le diera su número para dar seguimiento a su caso.

De acuerdo con información del diario Reforma, el caso de desaparición por el cual la mujer pidió ayuda a AMLO, ocurrió en agosto de 2020 en la misma ciudad de Tijuana.

Asimismo, se indica que la hija de la mujer que se acercó al presidente, es Hilda Teresa Padilla, quien en el momento de desaparecer, tenía 25 años de edad.

Aunado a lo anterior, se expone que además de la hija de la mujer que pidió ayuda a AMLO en Tijuana, desapareció junto a su nuera Nora Ariday Pacheco, de 23 años.

Cabe destacar que debido a la desaparición de su hija, Karla Cox ha llevado a cabo diversas actos de protesta, como una marcha en 2021 en la ciudad de Tijuana.

En su protesta, la madre de una mujer desaparecida acusó que las autoridades no habían hecho nada en torno al caso, por lo que agregó, ha tenido que realizar acciones por sí misma.

“Las autoridades no han hecho nada, solamente he visto papeles, y siempre me han pedido lo mismo: paciencia. Creo que después de un año ya es mucha paciencia lo que he tenido; mi familia y la familia de Nora hemos tenido que salir a buscar por las calles, calle por calle, repartiendo millones de volantes”

Karla Cox, madre de mujer desaparecida