En redes sociales circula un video en donde Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, es confrontado por el priista Cristopher James Barousse, absuelto de los cargos que le imputaron en el gobierno del expanista.

El video que circula en redes sociales fue grabado durante un foro en Sonora, donde Javier Corral, miembro del equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, hablo del combate a la corrupción.

No obstante, en medio de su discurso, el priista Cristopher James Barousse se paró frente al colaborador de la candidata presidencial y aseguró que de todo lo expuesto no aplicó nada durante su gestión en Chihuahua.

Además, el ex líder juvenil del PRI, lo acusó por perseguirlo, torturarlo y encarcelarlo, a poco más de un mes de que el priista fue absuelto de los cargos en su contra y salió de prisión, donde permaneció desde 2020 hasta marzo de 2024.

VIDEO: Cristopher James Barousse confronta a Javier Corral

“Tú me torturaste, me encarcelaste”, aseguró Cristopher James Barousse en un foro en vivo a Javier Corral, a quien confrontó por presuntamente perseguirlo y señalarlo durante su gobierno en Chihuahua.

Sus palabras se vieron acompañadas de un documento, el cual se desconoce, sin embargo, podría tratarse del escrito legal que le da al priista su absolución por los cargos imputados en 2020.

“Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto”. Cristopher James Barousse

El priista también afirmó que lo dicho por Javier Corral, sobre el plan de combate a la corrupción que aplicaría en el gobierno de Claudia Sheinbaum, no lo realizó en su gobierno en Chihuahua.

“Tú estas diciendo que recuperaste dinero, ¿y sabes cuánto dinero recuperaste en materia penal?”, cuestionó James Barousse a Javier Corral, quien respondió que cerca de 280 millones de pesos.

Sin embargo, el priista aseguró que su aseveración era falsa, pues no habría recuperado ni un solo peso de los juicios que inició por corrupción, ya que, según dijo, no ganó ningún proceso legal contra quienes encarceló, incluyéndolo a él.

“Todo lo que estas diciendo, desafortunadamente no lo aplicaste, no le mientas a la sociedad. Tú estas diciendo que recuperaste dinero, ¿y sabes cuánto dinero recuperaste en materia penal? ¿Cuánto? Cero pesos. Ningún juicio de los que nos metiste en la cárcel lo ganaste”. Cristopher James Barousse

“Yo te lo voy a decir en la cara, no te tengo miedo, y no voy a permitir que sigas torturando, tú me torturaste”, afirmó el priista a Javier Corral, durante el foro.

Ex líder juvenil priista confronta a Javier Corral en foro anticorrupción: ‘¡Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto!’ - Fuertes acusaciones durante el evento en Chihuahua. pic.twitter.com/yr8HSy7dJS — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) April 24, 2024

Javier Corral afirma que el priista fue enviado por Manlio Fabio Beltrones

Por su parte, Javier Corral compartió en su cuenta de X una fotografía del reclamó que recibió por parte de Cristopher James Barousse, y afirmó que fue enviado por Manlio Fabio Beltrones.

“Nos envió a uno de sus pandilleros a Cajeme, quien como él, recibió dinero de la nómina secreta de César Duarte”, acusó el exgobernador de Chihuahua, quien señaló de corruptos a ambos.

Javier Corral afirmó que no debemos permitir que regresen al poder personajes como ellos, que “ven al país como negocio y al presupuesto, como fuente de financiamiento”.

. @MFBeltrones nos envió a uno de sus pandilleros a Cajeme, quien como él, recibió dinero de la nómina secreta de César Duarte, e incluso usaba a su mamá para recogerlo del sótano de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua. Estos son los corruptos con impunidad transexenal que no… pic.twitter.com/zy8u2mMUuD — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) April 23, 2024

Ante su señalamiento, Cristopher James Barousse, apoyado por Manlio Fabio Beltrones y Lily Telléz, afirmó que él no fue enviado por nadie al foro de Javier Corral, que asistió por voluntad propia.

Además, dijo que Javier Corral es “un torturador, corrupto y mentiroso”, que busca fuero en el próximo gobierno para poder librarse de los crímenes que cometió durante su gestión en Chihuahua.

“Me bloqueaste por cobarde, en cada foro te iré a encarar y desenmascarar lo sinvergüenza que eres ”, advirtió el priista, quien también acusó a Javier Corral del asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017.