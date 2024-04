Cristopher James Barousse, ex líder juvenil del PRI, se encaró con el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien se encontraba en medio de su participación en evento político en Sonora; aquí te decimos quién es este ex líder del PRI.

Ayer martes 23 abril, el marco del foro Retos en el Combate a la Corrupción, Cristopher James Barousse interrumpió a Javier Corral para acusarlo de haberlo encarcelado injustamente, así como por tortura y abuso de poder.

A Cristopher James Barousse se le acusó, presuntamente con falsos testimonios, de recibir ilegalmente 2.6 millones de pesos del gobierno de Chihuahua, durante la administración de César Duarte.

Cristopher James Barousse vs Javier Corral: ¿Qué dijo el ex líder juvenil del PRI?

Cristopher James Barousse increpó a Javier Corral durante el foro Retos en el Combate a la Corrupción, llevado a cabo en Sonora, ayer martes 23 de abril; el ex líder juvenil del PRI interrumpió al ex gobernador de Chihuahua para decirle:

“Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto (...) “y salí absuelto porque desafortunadamente lo que tú hiciste…” Cristopher James Barousse

Mientras que Javier Corral intentó corregir sus afirmaciones diciendo “la fiscalía, la fiscalía” y “por jueces corruptos”.

Sin embargo, Cristopher James Barousse continuó:

“Cuando me enteré trabajando aquí, en el estado de Sonora, aquí en Cajeme, qué venías, dije, yo creo que es una buena oportunidad para venirte a decir en tu cara que todo lo que estás diciendo desafortunadamente no lo aplicaste, no le mientas a los presentes” Cristopher James Barousse

Y Javier Corral respondió “al contrario, al contrario, lo aplicamos”, pero el ex líder del PRI insistió:

“Tú estás diciendo que recuperaste dinero y sabes cuánto dinero recuperaste en materia penal, cuánto?” Cristopher James Barousse

“Como 280 millones de pesos”, respondió Javier Corral pero esto lo refutó James Barousse:

“Cero pesos, ningún juicio, ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel, lo ganaste; desafortunadamente y te lo quiero decir en la cara, yo no te tengo miedo, y no voy a permitir que sigas mintiendo y no voy a permitir que sigas torturando! ¡Tú me torturaste!” Cristopher James Barousse

¿Quién es Cristopher James Barousse?

Cristopher James Barousse fue encarcelado en el Centro de Readaptación Social número 1 de Aquiles Serdán, acusado de recibir ilegalmente 2.6 millones de pesos del gobierno de Chihuahua, durante la gestión de César Duarte.

Sin embargo, en 2024 James Barousse fue absuelto del delito de desvío de recursos.

¿Cristopher James Barousse está casado?

Cristopher James Barousse se encuentra casado con Ivonne Mandujano Campos desde agosto de 2016 cuando celebraron su boda por la iglesia y posteriormente la recepción en un jardín de la ciudad de Chihuahua.

Ambos se conocieron en la Universidad Autonoma de Chihuahua (UACH) cuando Cristopher era presidente de la sociedad de alumnos de la Facultad de Contabilidad y Administración, e Ivonne, presidenta de la Facultad de Odontología.

¿Cristopher James Barousse tiene hijos?

Cristopher James Barousse está casado no ha revelado si tiene hijos o no. Sin embargo, en el marco del Día del Padre, el ex líder juvenil del PRI compartió la siguiente imagen en sus redes sociales con el aparente mensaje de un menor de edad:

¿Qué edad tiene Cristopher James Barousse?

Cristopher James Barousse nació el 15 de noviembre de 1987 en la ciudad de Chihuahua, por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Cristopher James Barousse?

Cristopher James Barousse responde al signo zodiacal Escorpión, pues esta es la clasificación que le corresponde a las personas que nacieron entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre.

¿Qué estudió Cristopher James Barousse?

Cristopher James Barousse cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), pero su perfil académico es más amplio.

Estos son los títulos del ex líder juvenil del PRI:

Licenciado en Administración de Empresas por la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), miembro del Consejo Universitario de 2002 a 2008

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas del Instituto de Investigación Ortega y Gasset

Presidente de la Sociedad de Alumnos de su facultad en el 2009

Premio Estatal de la Juventud de Chihuahua en 2008

¿Cuál es la trayectoria de Cristopher James Barousse?

Cristopher James Barousse fue diputado federal del PRI de 2018 a 2012 en la LXIV legislatura. Sin embargo, su trayectoria se concentra dentro de las filas del Revolucionario Institucional.

En ese sentido, estos son los cargos que ha ejercido: