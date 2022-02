VIDEO: En Hidalgo, burro es arrastrado por camioneta a toda velocidad; autoridades investigan

Un nuevo caso de maltrato animal se ha viralizado: en Hidalgo fue captado un video que muestra a un burro siendo arrastrado por una camioneta a toda velocidad.

El autor del video contó que al reclamarle al responsable de herir severamente al burro, el sujeto salió de su casa con una arma y le apuntó .

El terrible caso de maltrato animal causó indignación y se viralizó, haciendo reaccionar a las autoridades de Hidalgo que ya investigan lo sucedido.

El presentador de televisión y defensor de los animales, Arturo Islas Allende, publicó un video en su cuenta de Instagram para denunciar otro caso de maltrato animal.

La grabación muestra a un burro amarrado a la parte trasera de una camioneta que es conducida a toda velocidad por un camino de terracería.

Agotado, el burro llega a arrastrarse sobre sus cuatro patas mientras la camioneta sigue jalándolo y obligándolo a seguir corriendo pese a estar agotado.

Al ver el cruel acto, un joven lo captó en video para denunciarlo, pero antes, le reclamó al responsable, pues según dijo, el burro presentaba heridas en sus patas:

En un primer momento, según contó el autor del video a Arturo Islas, el dueño del burro le dijo que lo estaba castigando por no haberlo dejado dormir toda la noche .

Más tarde, cuando llegaron a la casa del agresor, este le exigió al joven que se fuera del lugar, amenazándolo con un rifle , indicó Arturo Islas.

Ante ello, el exconductor de ‘Survivor’ exigió a las autoridades actuar en consecuencia, mientras explicaba por qué el acto contra el burro merece ser castigado:

“¿En qué se convierte el que alguien quiera sacar adelante algo y poner un grano de arena por defender a un animal, a un ser que no tiene voz y que no se puede defender, porque atacar a cualquier formación de vida que no se puede defender desde el intelecto humano... es sumamente ruin y despiadado, es lo más terrible y bajo que puede hacer un ser humano y aún así, después de que le hizo eso al animal, el tipo sale con una arma y le apunta [al autor del video]”

Arturo Islas Allende