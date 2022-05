La periodista veracruzana, Violeta Santiago, contó que su colega Yesenia Mollinedo -quien fue asesinada- ya había recibido amenazas.

Violeta Santiago reveló esta información durante una entrevista para Aristegui en Vivo, donde dijo que la fundadora y directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo, había sido amenazada vía telefónica.

Dichas amenazas eran para que la periodista de El Veraz, dejara de cubrir información policiaca, que de acuerdo con la periodista Violeta Santiago, esto le fue contado por el hermano de Yesenia Mollinedo, Ramiro Mollinedo.

Violeta Santiago contó que tuvo la oportunidad de platicar brevemente con Ramiro Mollinedo, también periodista, mientras éste se dirigía hacia Cosoleacaque, lugar donde ocurrió el ataque contra Yesenia Mollinedo y otra periodista, para reconocer formalmente el cuerpo de su hermana.

Fue en esta llamada que el hermano de la periodista Yesenia Mollinedo, le hizo saber a su colega, Violeta Santiago, que Yesenia había sido amenazada vía telefónica dos semanas antes de su muerte.

Posteriormente, durante la entrevista con Aristegui en Vivo, se reprodujo un fragmento de la conversación entre Violeta Santiago y Ramiro Mollinedo, hermano de la periodista asesinada en Veracruz, Yesenia Mollinedo.

En dicho fragmento, se escucha al hermano declarar que Yesenia Mollinedo había sido amenazada previamente.

“No tenía broncas con nadie salvo que hace 15 días la habían amenazado, es lo que me dijo ‘oye hermano fíjate que me amenazaron’ y le digo ‘pues no le hagas caso’”.

Ramiro Mollinedo