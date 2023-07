Habitantes de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río se oponen a la construcción de un gasoducto que atravesaría la región dado que tienen temor a una explosión.

Por otro lado, denuncian que la empresa Mi Gas Natural ha incurrido en prácticas engañosas para intentar obtener los permisos y se ha adelantado a realizar la construcción de los gasoductos.

Mi Gas Natural busca construir un gasoducto de gas natural que atravesaría Veracruz- Boca del Río; sin embargo, este proyecto llegó a la zona conurbada luego de que en Xalapa fuera cancelado por un presunto riesgo para la población.

En Xalapa la oposición al gasoducto de Mi Gas Natural estuvo encabezada por Ricardo Ahued, electo como alcalde para el periodo 2022-2025; el morenista dijo en su momento que la empresa lo amenazó.

Mi Gas Natural asegura tener permisos de construcción para el gasoducto en Veracruz- Boca del Río

La empresa Gas Natural de Noreste (que utiliza el nombre comercial Mi Gas Natural) ha argumentado tener permisos para la construcción del gasoducto en Veracruz- Boca del Río.

Sin embargo, carecen de las firmas de vecinos; a pesar de ello, han comenzado a trabajar en algunas zonas y colocado espectaculares para hacerse promoción.

Ante ello, los vecinos han pedido a las autoridades de municipales y estatales que eviten brindar permisos a Mi Gas Natural debido a los resultados de una encuesta vecinal:

83.7% rechaza el gasoducto al considerar que es un riesgo latente

56.7% considera podría dañar la infraestructura de agua potable

73.9% teme una explosión

“Somos nosotros los que nos vamos a quedar con ese ducto de gas, cuando explote se van a quemar nosotros, nuestra familia, nuestras casas y entonces vienen las investigaciones (…) estamos levantando nuestra inconformidad contra este acto arbitrario porque es a todas luces un acto arbitrario y un abuso contra la ciudadanía” Eduardo Flores Romero, presidente de la Unión Cívica Comunitaria Herón Proal

Rechazan el gasoducto de Mi Gas Natural en Veracruz- Boca del Río (Especial)

Vecinos acusan que Mi Gas Natural ha estado metiendo ductos en Veracruz- Boca del Río

Los habitantes de una de las zonas donde pasaría el gasoducto en Veracruz- Boca del Río señalaron que trabajadores de Mi Gas Natural estuvieron metiendo mangueras argumentando que “eran para agua”. Esta situación ya se ha repetido en otras colonias.

Esta práctica engañosa fue confirmada por la Secretaría de Protección en 2022 cuando declaró que Mi Gas Natural aprovechó una obra en Boca del Río para introducir ductos. En su momento se dijo también que aun no estaban abasteciendo de gas.

No sería la primera vez que Mi Gas Natural ejecuta esta práctica, pues en Xalapa y sin permisos comenzó a instalar los ductos. En su momento, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de ese municipio suspendió la actividad de la empresa.

Sin embargo, ninguna autoridad en Veracruz- Boca del Río ha actuado contra las prácticas de Mi Gas Natural.

“Veracruz es arenoso, ponen una tubería y se quiebra (…) ¿cómo van a poner una tubería de gas?”, Vecina opositora al gasoducto de Mi Gas Natural en Veracruz- Boca del Río

Opositores al gasoducto de Veracruz- Boca del Río temen ser ignorados

Vecinos de Veracruz- Boca del Río ya han recolectado firmas para solicitar que el gasoducto de Mi Gas Natural no sea introducido pero no han tenido una respuesta certera por lo que temen que pese a sus argumentos y oposición, no sean tomados en cuenta en la decisión.

Cabe señalar que en la zona conurbada no existe servicio de gasoducto o gas natural sino que éste se distribuye a través de cilindros o tanques estacionarios con gas LP.

Mientras que Protección Civil argumentó que no les corresponde dar permisos sino dictámenes y no contaban con uno, el gobernador Cuitláhuac García dijo que era facultad de la Secretaría de Energía de Rocío Nahle.

Por su parte Mi Gas Natural ha señalado a los vecinos contar con permisos de la Comisión Reguladora de Energía, pero carece de los emitidos por autoridades estatales y municipales.

Ante esta situación, el diputado local Marlon Ramírez Marín afirmó que existe “favoritismo” por parte de la Secretaría de Protección Civil a la empresa Mi Gas Natural.

En ese sentido, el diputado local del PRI pidió una consulta ciudadana y se brinde un informe sobre el estado de los permisos a Mi Gas Natural y de las acciones que han realizado para la instalación del gasoducto de Veracruz- Boca del Río.