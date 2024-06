Cuitláhuac García confirmó una invitación para trabajar en el equipo de Claudia Sheinbaum, virtual primera mujer presidenta de México.

El gobernador de Veracruz es el más buscado pues el pasado lunes 3 de junio, un día después de las elecciones México 2024, aseguró que recibió una invitación de la abanderada de Morena, PT y PVEM para integrarse a su equipo.

Aunque Cuitláhuac García confirmó la invitación para acompañar a Claudia Sheinbaum, se desconoce si aceptará y, en caso de hacerlo, qué puesto ocupará. Te damos todos los detalles.

Cuitláhuac García confirmó el pasado lunes 3 de junio en una conferencia de prensa que tiene una invitación para trabajar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de México.

Cabe recordar que el actual gobernador de Veracruz entregará el mando del estado a la virtual gobernadora Rocío Nahle, el próximo 30 de septiembre.

Sin embargo, Cuitláhuac García indicó que está considerando la invitación para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, aunque no la ha aceptado porque actualmente trabaja en sus labores de gobernador.

“Como ustedes saben sí tengo la invitación, pero no estoy ahorita en eso. Me estoy apurando, voy a trabajar todos los días.

Les pedí que me esperaran un poco, en octubre. No sabía que iba a hacer el 1 de octubre, me quiero apurar y lo voy a hacer, voy a voy a dedicarme estos días a ir a todas las obras que estamos haciendo, continuar con los planes de los programas de gobierno.”

Cuitláhuac García