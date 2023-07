Joven es víctima de bullying por ir a ver Barbie vestido de rosa en Tamaulipas; le tomaron video y fotos sin su consentimiento

Joven es víctima de bullying por ir a ver el estreno de la película de Barbie vestido de rosa en el estado de Tamaulipas.

Acusó que dentro del cine donde acudió le tomaron video y fotos sin su consentimiento, material que fue publicado por un portal en redes sociales llamado Noticias Sur de Texas & Matamoros , ocasionando comentarios burlones en su contra.

El joven fue identificado como Ernesto Romanov, quien se dedica a realizar contenido a través de la plataforma de entretenimiento TikTok.

A través de un video posteado en su perfil de redes sociales, Ernesto denunció ser víctima de bullying tras acudir a ver la película de Barbie vestido de rosa en Tamaulipas.

En su publicación señaló que fue por diversión que acudió de rosa a ver el estreno de Barbie, sin embargo, refirió que con las prendas que trae es como se viste siempre .

“Así como me estás viendo me fui vestido, no tengo nada anormal. Así me visto a diario”, expresó el joven.

El hecho que causó su indignación fue que un sujeto que se encontraba al interior del mismo cine, aprovechó el momento y le tomó un video y fotos sin su consentimiento.

Acusó que esta persona le tomó fotos de frente cuando él estaba distraído, y luego regresó para tomarle fotos por la parte de atrás. Por ello, cuestionó el fin de este hombre, quien parece que sólo tomo dicho material como diversión.

“Con que afán tomas fotos de mi persona, sabiendo que pueden causarme daño y problemas a mi ansiedad”, expresó.

Este video y una serie de fotos fueron publicados por el portal Noticias Sur de Texas & Matamoros , provocando que las personas realizaran comentarios ofensivos en su contra.

Incluso, dijo que no había ni terminado de ver la película, cuando varios amigos y personas desconocidas le alertaron de esta situación .

“No era mi plan salir así y ser la burla de gente que ni me conoce. A un lugar al que siempre voy y que se vuelva una pesadilla para mi por vivir algo tan incómodo”, declaró.

Ernesto refirió que no era justo que por esta situación se vuelva un meme en redes sociales, ya que, a pesar de que cuenta con el apoyo de sus amigas, no podía estar tranquilo.

“Me siento triste y me siento vulnerable”, dijo el joven víctima de bullying.

Reiteró que el hecho que causó su indignación, es que una persona, quien se dice reportero de dicho portal, se aprovechara de esta situación para hacerle daño, pues su morbo provocó las burlas.

Portal de noticias borra las fotos y pide disculpas a joven víctima de bullying por ir a ver Barbie vestido de rosa en Tamaulipas

Ernesto señaló que el portal Noticias Sur de Texas & Matamoros borró las fotos y el video luego de reclamar que fue víctima de bullying por esta situación .

Exigió respeto hacia su persona, puesto que nadie debe pasar por momentos así. Pidió denunciar al portal de noticias, ya que no solo él fue víctima de bullying, ya que hubo varias personas más a quienes les tomaron fotografías con el mismo fin.

Por su parte, el portal Noticias Sur de Texas & Matamoros ofreció disculpas a Ernesto y señaló que fueron personas mal intencionadas quienes recortaron las fotografías y las usaron para provocar las burlas.