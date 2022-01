Tabasco podría regresar a semáforo amarillo el 14 de enero

La secretaria de Salud de Tabasco, Silvia Roldán Fernández, informó que hay muchas posibilidades de que la entidad regrese a semáforo amarillo a partir del viernes 14 de enero.

Roldán Fernández aclaró que ante el incremento de casos Covid-19 en el estado, el semáforo epidemiológico podría cambiar.

Asimismo, informó que el 14 de enero se tendrá una reunión con las autoridades sanitarias federales , para establecer los nuevos lineamientos para determinar el cambio de color en el semáforo epidemiológico.

Por otra parte, la secretaria de Salud aseveró que más de la mitad de la población que se ha realizado una prueba en Tabasco tiene Covid-19.

Además, informó que se rebasó ya los parámetros considerados, con base en los casos positivos que hay en la entidad, por lo que hay que replantear la estrategia.

Sin embargo, aclaró que también se tiene que tomar en cuenta el número de personas hospitalizadas, así como de aquellas que han muerto a causa de la pandemia.

La funcionaria detalló que a pesar de que exista un cambio de semáforo y la entidad se coloque en amarill o, no habrá cierre a negocios en Tabasco.

Asimismo, declaró que, en caso de que las políticas respecto a aforos o cierren en la entidad, sería por parte de los empresarios por tener aislado a su personal debido a los contagios.

Silvia Roldán dijo que es importante entender que los casos son debido al mismo virus pero con otra variedad y no es una nueva enfermedad.

Además, resaltó que la razón por la que se han registrado casos leves es debido a la cobertura en el Plan de Vacunación pero no se debe descartar enfermedad grave y hospitalización, sobre todo en personas no vacunadas.

“Esta variedad es fuertísima y afortunadamente tenemos buena cobertura de vacuna, pero que no quiere decir que no se puedan enfermar grave y que puedan ir al hospital si hay gente no vacunada”

Silvia Roldán Fernández, secretaria de Salud de Tabasco