Vinculan a proceso a “El Tolteca”, implicado en masacre de la familia LeBarón

“El Tolteca” fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa por un juez federal el pasado 30 de junio.

Pero la vinculación fue por los delitos de delincuencia organizada , con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y no por homicidio.

La orden de aprehensión al presunto sicario del grupo criminal La Línea y brazo armado del Cártel de Juárez, por la masacre a la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, aún no se ha cumplimentado.

La Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de “El Tolteca”

pero hasta el momento solo se ha cumplimentado la de delincuencia organizada.

Mientras tanto, la FGR mantiene abierta la indagatoria en contra el presunto sicario por su probable responsabilidad en la masacre de la familia LeBarón, donde también hubo víctimas de las familias

Por su parte, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, fijó un plazo de 3 meses para concluir con las investigaciones.

El activista Adrián LeBarón dijo que quiere entrar a las audiencias de “El Tolteca” en cuento se cumplimente la orden de aprehensión por homicidio calificado.

Además, aseguró que las autoridades ministeriales le informaron que el mandato judicial por homicidio en contra de su familia se cumplimentará próximamente.

Adrián LeBarón aseguró que la FGR no cumplimentó ambas órdenes de aprehensión al mismo tiempo por “estrategia”.

Asimismo, aseguró que en un par de meses iniciarán las audiencias por el homicidio de la familia LeBarón.

Por otra parte, se quejó de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le asegurara que él y su familia no califican como víctimas por la masacre de Bavispe.

Adrián LeBarón además compartió que no sabe qué es lo que debe pasar para que termines la “era de sangre y dolor”.

“Acribillan y quemaron a mi hija y 4 nietos. Mi comunidad ha sido perseguida, secuestrada, vivimos a la sombra del crimen y hoy la CNDH me dice que no calificamos como víctimas. No entiendo que debe pasar para que termine esta era de sangre y dolor”

Adrián LeBarón