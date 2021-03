Familia LeBarón denuncia a Alfonso Durazo ante la FGR por omisión

La denuncia, que también es contra el secretario de Seguridad Pública de Sonora, José David Anaya, es por omisión en temas de inseguridad



México.- Bryan LeBarón , integrante de la familia LeBarón, acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar una denuncia en contra de Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por omisión en el caso de la masacre en Bavispe, Sonora; así como otros temas de inseguridad.

En entrevista con medios a las afueras de la FGR, Bryan LeBarón explicó que además de denunciar al actual candidato a la gubernatura de Sonora, también está en contra del secretario de Seguridad Pública de ese estado, José David Anaya .

“Tenemos evidencia de que antes de la masacre de mis familiares ya habían denunciado por varios casos de violencia en la zona y ninguna autoridad hizo nada. Tenemos dos hipótesis para que no hayan brindado seguridad y permitir que operara el crimen organizado: complicidad u omisión, y ambos deben ser sancionados”. Bryan LeBarón

De acuerdo con Bryan, integrantes de su familia y otros habitantes de Sonora ya habían denunciado casos de violencia; incluso, antes de la masacre en Bavispe, se habrían reunido con el encargado de seguridad del estado, pero no tomaron las medidas necesarias para prevenir.

LeBarón asegura que no es “golpeteo político”

Al ser cuestionado sobre si la denuncia es un “golpeteo político” por la actual candidatura de Alfonso Durazo al gobierno de Sonora, Bryan LeBarón explicó que sus acusaciones no fueron presentadas antes porque estaban enfocados en la detención de los responsables de la masacre a la familia, pero que con el paso del tiempo, se han dado cuenta de las omisiones.

“Cada vez estamos más informados, con el caso de la masacre nos estamos dando cuenta de las omisiones que existen, y no sólo los responsables materiales, también son responsables los que están en cargos públicos que deben garantizar nuestra seguridad. La denuncia no es de uso político, no sólo es contra él (Durazo), también es a nivel estatal”. Bryan LeBarón

Bryan LeBarón agregó que su familia y la sociedad en general están “muy frustrados” porque se denuncia y no pasa nada, y esas omisiones por parte de servidores públicos para ellos significa “un acto criminal”; también dijo que sus tíos, Adrián y Julián LeBarón respaldan esta denuncia.

Y reiteró que no es un “golpeteo político” sino frustración de que no cese la violencia, las autoridades no reaccionan y no se garantice la seguridad. Refirió que en Bavispe, Sonora, la situación de inseguridad aún es complicada por corredores “peligrosos” y señaló que podrían asegurar que en gran parte de Chihuahua y Sonora “sigue mandando el crimen organizado''.

“No es un golpeteo político, no se trata de política, es seguridad. A cualquier víctimas no nos importa el partido porque siempre, en una denuncia muy pocas veces hay acción. Esperamos que se investigue por omisión y quizás, por complicidad”. Bryan LeBarón