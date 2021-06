Sonora: mueren por Covid-19 6 personas con esquema completo de vacunación

El Gobierno de Sonora informó que 6 personas que recibieron esquema completo de vacunación contra Covid-19 murieron a causa de este padecimiento.

Además, la secretaría de Salud de Sonora indicó que 24 personas que tienen una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus han muerto.

En Sonora hay un total de 308 mil personas con esquema completo de vacunación, de acuerdo con las autoridades. Esto, indicaron, es el 0.2 por ciento del total de personas, lo cual coloca a la entidad, debajo del promedio nacional de 0.6 por ciento.

Eduardo Clausen Iberri, secretario de Salud de Sonora, explicó que se sabe bien cuáles fueron las vacunas aplicadas y dónde se ubican las personas que fallecieron, pero recordó que las dosis reducen la mortalidad, pero no significan que se está completamente protegido contra el coronavirus.

Clausen Iberi consideró que “lo importante también es un mensaje que quería reiterar, que las personas aún tenemos el riesgo si no tomamos las medidas sanitarias”.

Por ende llamó a tener cuidado y no abandonar las medidas de salud pese a estar vacunado contra el coronavirus.

“Como conclusión, todas las vacunas tiene una eficacia para protegernos. 0.002 de las personas vacunadas es posible que no tengan una protección completa, y si no se cuidan si no usan cubrebocas correctamente. Si hacen fiestas, si no tiene higiene de manos, se pueden infectar”

Eduardo Clausen Iberi. Secretario de Salud