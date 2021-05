Manuel Scott fue designado como el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Sonora, tras la declinación del excandidato Ricardo Bours para apoyar al PRI.

Este 18 de mayo, Movimiento Ciudadano (MC) presentó a Manuel Scott como el candidato que sustituirá a Ricardo Bours en la contienda electoral en Sonora.

“Me queda claro que he dejado de perseguir un ideal o un sueño particular de ser diputado, las encuestas ahí están, teníamos un distrito local ganado, pero hoy asumimos el reto porque nos queda claro que la política no va a ser de una sola persona”

Manuel Scott, candidato a la gubernatura de Sonora.