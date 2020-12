Feminicidio en Juárez: Kezaline Corona fue asesinada en 2019 y no hay avances

Silvia Kezaline Corona Montoya fue asesinada en junio de 2019 al interior de su casa; ese día, también desapareció su papá



México.- Silvia Kezaline Corona Montoya, de 23 años de edad, fue encontrada asesinada al interior de su casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 8 de junio de 2019 y desde entonces su familia acusa que no hay avances en la investigación por el feminicidio ni datos sobre el paradero de su padre, José Francisco Corona Barbosa, quien fue desaparecido ese mismo día.

El último contacto que la familia tuvo con ambos fue el 6 de julio anterior cuando conversaron por un grupo de WhatsApp; dos días después, encontraron a la joven asesinada y no volvieron a saber del papá. Las personas responsables de ambos delitos también se llevaron una camioneta y objetos de valor de la casa.

En entrevista con SDPnoticias, Mónica Corona, hermana mayor e hija de José Francisco, acusa que a un año y medio, ninguno de los dos casos tiene avances y continúan las irregularidades ; además, consideran que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua podría estar ocultando información para no detener a los responsables ni saber dónde está su padre.

Silvia Kezaline y su papá José Especial

Feminicidio de Kezaline

Aunque ahora tanto el feminicidio de Kezaline como la desaparición de su padre se investigan de manera conjunta, al inicio las autoridades decidieron que lo mejor sería indagar por separado. En el caso de la joven, se investigó a su expareja por antecedentes de violencia , pero dicha línea no prosperó ni fue totalmente descartada.

“Tuvo una relación tormentosa con su expareja, mi hermana recibió amenazas y hubo una denuncia por golpes; tenía una orden de restricción pero aún así este hombre la acosaba. Las autoridades dicen que esto no tiene nada que ver y cerraron la línea de investigación que lo involucraba”. Mónica Corona

Mónica señala que la exigencia de la familia es justicia, que regresen a su papá y sancionen a los responsables del feminicidio de Kezaline; con base a su experiencia tratando con las fiscalías de desaparecidos y de feminicidios, aseguró que hay omisiones, nulos avances y cero respuestas a sus demandas. Incluso ignoran sus llamadas y visitas para conocer qué nueva información se ha obtenido.

El día que Kezaline fue asesinada, fue el último que su familia vio a su padre, JOSÉ FRANCISCO CORONA BARBOSA

Cd Juárez Chih. SABADO 8/06/1.

-Cicatriz oreja derecha, parálisis leve facial.

- Camisa de vestir (azul marino), lentes oscuros, pantalon de vestir y zapatos negros pic.twitter.com/ndREKQ8dmM — No Estamos Todas (@NoEstamosTodas) — No Estamos Todas (@NoEstamosTodas) September 30, 2020

Recompensa por José Especial

Sobre las carpetas de investigación, aunque están en las dos fiscalías mencionadas, ahora hay certeza de que ambos delitos ocurrieron en el mismo lugar, día y tiempo. Y debido a la falta de respuestas, la familia ocupa redes sociales para pedir ayuda y localizar a José Francisco Corona ; además, destacaron que han recibido más apoyo de colectivos feministas.

La desaparición de José Francisco Corona Barbosa

El papá de Silvia Kezaline Corona Montoya, José Francisco Corona Barbosa, fue reportado como desaparecido días después de lo ocurrido porque las autoridades retrasaron la denuncia y el inicio de su búsqueda, además dieron a la familia información diferente, quienes consideran la posibilidad de que “algo más grande” esté detrás de su desaparición.

Un mes después, en julio de 2019, Mónica recibió una llamada donde le decían la ubicación de su papá; dichos datos fueron dados a la FGE quienes lo investigaron hasta octubre siguiente cuando fueron al lugar referido y ya no encontraron nada. La justificación a la familia fue que era una estafa y por eso no indagaron al instante.

“Pero luego supe, de manera extraoficial por agentes de las dos fiscalías (ausentes y feminicidios), que sí habían rescatado a mi papá pero luego me dijeron que no era verdad. No sabemos si esconden algo, que es verdad y qué mentira, ni qué tanto hay detrás de esto”. Mónica Corona

Justicia para Kazeline Especial

Kezaline Especial

En este supuesto rescate del padre, los agentes también confirmaron a Mónica que tres personas fueron detenidas pero nunca supieron quienes fueron. Las fiscalías de Antisecuestros y de Feminicidios le confirmaron la información sobre la localización de un hombre con las mismas características y todo finalizó con un “ malentendido ” para la familia.

Autoridades niegan versiones pero no entregan avances

Desde octubre de 2019, el fiscal Jorge Nava de Chihuahua negó toda información que se había dado a la familia, desmintió la posible localización de José Francisco y no creyó en las declaraciones. Exigen que las autoridades hagan su trabajo con transparencia, que les entreguen resultados, respuestas y los responsables sean detenidos.

Silvia Kezaline Corona Montoya quería tener un negocio propio y estudiar psicología en la Universidad Autónoma de Cd. Juárez; quería convertirse en mamá y casarse. Practicaba crossfit y estaba alegre por salir de una relación violenta; era la más chica de sus cinco hermanos y la consentida de la familia.