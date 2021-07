Se pega Kola loka en los ojos porque pensó que eran gotas

Una nueva historia ha surgido de los confines de TikTok, en esta ocasión se trata de una influencer quien confundió las gotas de los ojos con Kola loka.

De acuerdo a la historia que subió a su perfil, la influencer conocida como María Bottle relató cómo fue que terminó con el ojo lleno de Kola Loka.

Aparentemente, la joven iba a echarse gotas para los ojos porque los tenía muy irritados pero, al ponerse la primera gota empezó a sentir el ardor en el ojo.

“Me acabo de echar Kola loka en el ojo, pensando que eran mis gotas. Me quiero morir wey, mi ojo está pegado ¡ay no mames!”

La joven influencer grabó su experiencia con la Kola loka mientras iba de camino a ver al doctor pues, su párpado no se le despegaba.

En otro video, puede verse cómo están revisando a la influencer quien le despega el ojo y, segundos después aparece ya con un parche en el ojo.

Luego, tras la trágica experiencia y 24 horas después , María Bottle apareció nuevamente en su cuenta de TikTok para narrar lo que sucedió.

“Estaba con Dani y me iba aponer gotas en los ojos porque los tenía irritados, entonces abrí ‘las gotas’, abrí mi ojo, me eché una gota y me tiré al piso wey del ardor y del dolor, volteo y era kola loka”

María Bottle