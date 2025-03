México.- En Yucatán, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador celebró que el Instituto Federal Electoral (IFE) dé seguimiento a los gastos de campaña del priista Enrique Peña Nieto pues ha exagerado en publicidad.

"Está plagado de espectaculares de Peña Nieto y lastima la vista tanta publicidad", expresó en conferencia de prensa en Mérida Yucatán.

Incluso, reprochó que “ni la Coca-Cola, ni Sabritas tienen tantos espectaculares” como el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Indicó que él no “le apuesta” a la publicidad porque no tiene dinero para derrochar.

“No tenemos recursos y aunque los tuviera no los derrocharía en propaganda o viajando en helicóptero, sería un insulto para mucha gente que no tiene ni para comer. No estamos vendiendo un producto, estamos promoviendo ideas un proyecto alternativo de nación, que depende de la participación ciudadana.”

El político tabasqueño aseguró que ante la falta de capacidad de Peña Nieto lo cuidan, ya que ni siquiera convoca a ruedas de prensa.

El ex gobernador del estado de México “quiere que pase el tiempo, no da entrevistas, sólo aparece en eventos preparados, lo cuidan de no trastabillar”, dijo.

Aseguró la gente ya quiere un cambio verdadero, incluso militantes de Acción Nacional (PAN) y del PRI que están en desacuerdo con sus partidos votarán por él.

Al insistir en que de no llegar a la Presidencia vislumbra un México con mayor pobreza y más violencia, hizo un llamado a los yucatecos a que cuiden las casillas el próximo 1 de julio, para que no se cometa otro fraude como el del 2006.