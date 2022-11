El gobierno de Sinaloa, a cargo de Rubén Rocha Moya y la Comisión Nacional de Búsqueda firmaron un convenio de colaboración en materia de identificación humana.

El convenio también fue signado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Rubén Rocha dijo que con este convenio buscan que no se le de vuelta al tema y que las próximas administraciones puedan enfrentarlo con seriedad.

Asimismo, el gobernador de Sinaloa dique con este convenio se esperan tener mejores resultados en la localización e identificación de personas.

“En realidad estamos comprometidos con una política de estado, que podamos dejar sentadas las bases ahora para que tenga continuidad en los gobiernos y nadie le pueda sacar la vuelta y es atender el tema en lo sustantivo, no en la parte superficial que a veces hacemos políticas los gobernantes, acercarnos a los grupos, no. Es en la práctica, se está abordando el tema con mucha seriedad y eso a nosotros nos satisface y nos compromete” Rubén Rocha. Gobernador Sinaloa

A las familias recordó que lo ideal es que este tipo de crímenes no sucedan pero es necesario firmar este tipo de documentos.

El mandatario estatal de Sinaloa manifestó que ninguna cifra de seguridad, por mas que sea un logro, se debe presumir mientras haya un feminicidio.

“Desde aquí les mandamos toda nuestra solidaridad y el abrazo fraterno a todas las buscadoras, buscadores, que sepan que estamos trabajando a fondo y que no es un documento más el que se firma ahora sino que es un compromiso real de caminar hacia encontrar a los desaparecidos, lo ideal es que no desaparezcan, nosotros no presumimos que paramos la curva hacia arriba, la paramos y la empezamos a bajar, pero igual yo les digo en todas las cifras de seguridad, nada es para celebrar, mientras tengamos un feminicidio hay que preocuparnos, así estemos bajando sí, mientras tengamos un homicidio doloso, etcétera y mientras tengamos un desaparecido”, abundó.

Comisión Nacional de Búsqueda resalta trabajo en equipo

Karla Irasema Quintana Osuna, presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda, reconoció el trabajo en equipo desde diversas instituciones, para dar respuesta a familiares de personas desaparecidas.