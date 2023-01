Era una bomba de tiempo. El dispositivo político se armó en cuestión de días. Otro problema de índole federal, con impacto fuertísimo a nivel local. La Financiera Nacional, suspendía el pago de créditos contratados por productores . Una decisión tomada sin la menor cautela. En el gobierno federal, no midieron el impacto de frenar el financiamiento a las mujeres y hombres del campo sinaloense.

La postura de la FND no afectaba a todos los productores. Tampoco diría que a la mayoría. El daño no era para todos. El mensaje político de la medida, sí que le dolió a toda una entidad, cuyo principal giro es la producción primaria. En Sinaloa sí a un productor se le trata mal, el estado completo “brinca en caliente”.

Y bueno, por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya alzó la mano, dijo esta boca es mía, y honrando su compromiso con el campo, se convirtió en el primer gestor ante el gobierno federal.

El gobernador dio anuncio mediante Twitter el pasado 21 de diciembre. El asunto era informar a las y los productores que se respetarían los créditos contratados con la Financiera Nacional de Desarrollo. Aseguró puntual seguimiento. Apenas ayer anunciaba el acuerdo con FIRA para que, junto con dinero sinaloense, se fondeara a la FND para cumplir los compromisos crediticios pactados. Al campo sinaloense se le cumple, porque se le cumple.

Pienso que la gente del campo sabe que no están solos en su lucha. Es común ver en redes sociales al mandatario sinaloense reunido con líderes agrícolas. La tarea es ardua y hay cosas por hacer. El mensaje debería permear hasta al productor más pequeño. En los hechos, ha logrado apoyo de fertilizante ante el gobierno federal. También de semilla. Hasta el más pequeño agricultor cuenta con el respaldo irrestricto del Dr. Rocha.

Creo importante resaltar el liderazgo del gobernador en este tema. Lo atajó desde un inicio y no lo soltó hasta darle solución. Desde el gobierno federal, se le conceden los hilos del control político, también los de la gestión. El mandatario actúa con humildad, al día de hoy, sus acciones de gobierno han ido encaminadas a la sensatez, cero ocurrencias.

Ahora sí, abiertamente considero que desde el Tercer Piso deberían, en términos agropecuarios, de revisar la granja. En mi rancho dicen que “vaca que no da leche, que no ensucie el corral”. Más claro, si Don Jaime Montes, Secretario de Agricultura y Ganadería no da el ancho, que no empañe la buena imagen del gobierno del estado, que suficientes problemas externos debe atender, como para que el gabinete “no jale parejo la carreta”. El ex diputado federal ha dejado mucho que desear como secretario, en su reciente comparecencia en el Congreso , fue duramente cuestionado por los diputados locales.

A propósito del Metro

Ya podemos comenzar a “pensar mal”, con todo este asunto del Metro de la CDMX. Pero acá, no entramos en polémicas. A los hechos, y para el caso, los buenos políticos sacan pecho en las crisis y las convierten en oportunidades.

La Dra. Claudia Sheinbaum, en medio de la andanada de críticas y comentarios sobre las reiteradas fallas en las líneas del Metro, estará inaugurando el día de hoy, la subestación eléctrica de alta tensión que distribuirá de energía a las líneas 1, 2 y 3 del Metro; la más moderna y grande del país. Estaríamos hablando que su capacidad para proveer energía eléctrica sería, por ejemplo, para una ciudad como Hermosillo .

Lo dije en alguna entrega anterior, el asunto con el Metro no es sobre el monto en mantenimiento. Tiene que ver con una cirugía mayor al sistema. Requiere inversiones importantes, y la jefa de gobierno ha volteado la tortilla.

Por cierto, este día estaremos en una reunión virtual con la Dra. Sheinbaum, ahí les cuento luego cómo nos fue.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx