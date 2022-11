El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró la Expo Ganadera Sinaloa 2022, en Culiacán.

Rubén Rocha Moya resaltó la importancia de implementar política públicas que vayan rumbo a la recuperación del estatus zoosanitario.

Específicamente se refirió a evitar la incidencia de la influenza aviar en Sinaloa y dar recursos para resarcir el sacrificio de reses enfermas.

Otras de las acciones que dijo se busca priorizar es asignar recursos suficientes en el Presupuesto 2023 y acciones para mejorar la genética del ganado.

De la misma manera, Rubén Rocha Moya defendió una mejor alimentación para los animales, mejorar la fertilidad y la siembra de pastizales.

“Tenemos que, no sólo atender estos temas fitosanitarios, hay que defender la mejora genética, tenemos, estamos más o menos bien, pero debemos estar mejor. Vamos a fortalecer la siembra de pastizales, porque eso nos da garantía de que se alimenten bien las vacas, los becerros, los toros y podamos elevar su genética y su fertilidad sobre todo. He checado que no estamos muy muy bien en la fertilidad. Necesitamos hacer que el tema reproductor en el ganado aumente, para eso vamos a estar con ustedes, vamos a apoyarlos, vamos a seguir estando cerca”

Rubén Rocha. Gobernador Sinaloa