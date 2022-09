Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, entregó el Premio al Mérito Juvenil 2022 durante la sesión solemne del Congreso del Estado.

Este viernes 30 de septiembre, el gobernador Rubén Rocha Moya, durante la entrega del premio, precisó que es necesario pensar en los jóvenes y que el apoyo del gobierno para este sector sea para desarrollarse en cualquiera de las disciplinas y ámbitos.

Rubén Rocha y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, fueron invitados por los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado, para la ceremonia de entrega del Premio al Mérito Juvenil 2022.

Rubén Rocha celebra entrega del Premio al Mérito Juvenil por reconocer a los jóvenes

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, celebró al Congreso del Estado por otorgar este Premio al Mérito Juvenil, pues “al honrar a lo más destacado de la juventud, los diputados se honran a sí mismos también”.

“Tenemos que pensar en los jóvenes, y en verdad lo tenemos que hacer, que no sea retórica, porque normalmente ésa es parte de la jerga tradicional de la política. Importa mucho que se les premie, pero también que tengan el espacio que merecen tener, y que lo puedan tener con esa libertad para actuar”. Rubén Rocha

Sinaloa se distingue, también, por el talento de la juventud en todas las disciplinas. Felicidades a las y los sinaloenses premiados por el @congresosinaloa al Mérito Juvenil 2022. pic.twitter.com/dVTOG1Ei2e — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 30, 2022

El gobernador Rocha Moya consideró que este tipo de actos que realiza el Congreso del Estado, como la entrega del Premio al Mérito Juvenil, sí motivan a los jóvenes porque su esfuerzo es correspondido.

“Yo los felicito mucho, le reconozco a tu institución, Humberto; a ti Juan Carlos, que estás en Medicina, y que ya has hecho mucho; a ti Mariana, que has conquistado muchos premios y tienes esbeltez para que mantengas tu calidad en la danza; y Pauleth, por supuesto, siempre contigo Pauleth, eres muy inteligente, eres una chava igual que cualquiera otra, y no nos generemos ni les ayudemos a generar a nadie los complejos, para nada, ése es un tema fundamental”, señaló.

Y es que el Premio al Mérito Juvenil 2022 fue entregado a:

Humberto Machado Hernández, en el ámbito académico, científico y tecnológico

Juan Carlos Gabriel Carlón Moreno, ámbito cívico social

Pauleth Mejía Hernández, en el ámbito deportivo

Mariana Chaidez García, galardonada en el mérito artístico

En la ceremonía de entrega del Premio al Mérito Juvenil de Sinaloa, también tomaron la palabra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel.

Así como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Feliciano Castro Meléndrez; y a nombre de los galardonados, el joven Juan Carlos Gabriel Carlón Moreno.