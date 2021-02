Regalan salón de clases móvil a maestra que daba clases en su camioneta

La maestra Nallely equipó su camioneta para dar clases en la caja de su vehículo con una mesita y unas sillas para sus alumnos.

Debido a medidas preventivas por la pandemia de Covid-19 y ante la imposibilidad de muchos alumnos de conectarse a internet, una maestra de una comunidad rural en Aguascalientes, quien recorría casa por casa de sus alumnos a bordo de su camioneta para darles clases fue sorprendida con un salón de clases móvil por parte de una empresa fabricante de autos.

Se trata de Nallely Esparza, quien todos los días recorría las calles de su localidad en una camioneta para darles clases en la caja de su vehículo equipado con una mesita y unas sillas para sus alumnos.

De acuerdo con la maestra, en el municipio de Calvillo —donde ella da clases— en Aguascalientes, hay un gran número de alumnos que a raíz de la pandemia se vieron en la necesidad de interrumpir sus clases por la falta de conexión a internet.

Fue por ello que la maestra Nallely empleó como solución y para evitar que sus alumnos se rezaguen, el dar clases desde la caja de su camioneta.

La historia de la maestra llegó a la empresa fabricante de automóviles, quien le proporcionaron un automóvil equipado en la parte trasera como un aula de clases móvil para facilitar que la Nallely continúe impartiendo clases y por la comodidad de los alumnos mientras no puedan asistir a la escuela.

"Estoy muy agradecida, no me esperaba esta sorpresa. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases a pleno rayo del sol. Tardaba alrededor de cuatro horas recorriendo todas las casas dando seguimiento y apoyo a mis alumnos; jamás imaginé esta iniciativa. Ahora, mis tiempos de recorrido, sin duda, serán más cortos, seguros y cómodos” Maestra Nallely Esparza

¿Con qué cuenta el salón de clases móvil?

El vehículo fue modificado con una caja en la parte posterior que cuenta con cortinas laterales, puerta trasera, escaleras retráctiles, conexiones eléctricas y sillas y mesas abatibles.

Para conservar la distancia entre maestra y alumno, la empresa adecuó el salón de clases móvil con un acrílico ubicado en la mesa de trabajo y múltiples puntos de ventilación.

Además cuenta con puerta trasera, escaleras tipo retráctil para fácil acceso, conexiones eléctricas, mesa y bancas abatibles para mayor espacio, así como un mueble para colocar objetos dentro de conversión y toldo traslúcido para iluminación natural al interior de la adaptación.

“Estamos sumamente emocionados de hacer esta entrega, será de gran utilidad para que Nallely siga enseñando a sus alumnos de manera segura y cómoda. Personas como ella hacen la diferencia en la sociedad y merecen lo mejor,” comentó el Vicepresidente de manufactura de la empresa.