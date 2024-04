Un turista canadiense protagonizó un video en el que denunció a un taxista de Cancún, Quintana Roo, que quería cobrarle 1000 dólares (más de 17 mil pesos mexicanos) por un viaje al aeropuerto, según relató en la grabación difundida en redes sociales.

El video en cuestión fue hecho desde el Aeropuerto Internacional de Cancún; en el arranque del mismo se puede escuchar el reclamo del turista canadiense por un cobro de mil dólares por llevarlo de la terminal 4 a la terminal 3 del aeropuerto.

“Quiero a la policía ahora mismo”, reclamó el canadiense, quien compartió la placa 67HB1R para dejar registro del vehículo que denunció mientras el conductor intentaba calmar los ánimos de la denuncia; “take it easy, ¿yo qué güey?, only driver”, le dijo.

El video fue grabado en tres partes.

VIDEO: Turista canadiense asegura que taxiste de Cancún intentó robarle su equipaje

En la segunda parte del video, el turista canadiense explicó que hubo corte ya que el taxista de Cancún intentó escapar de la zona del aeropuerto con su equipaje, luego de cobrarle 1000 dólares por un viaje de la terminal 4 a la terminal 3.

“Este tipo acaba de intentar robar 1000 dólares y luego huye de mí en el coche, casi me rompo la pierna en el aeropuerto” Turista

El conductor del taxi nego en reiteradas ocasiones la versión del canadiense, quien solicitó a gritos la intervención de la policía del Aeropuerto Internacional de Cancún, la cual se hizo presente por medio de algunos elementos que acudieron en respuesta del llamado.

Turista canadiense expone a “honorable taxista” de Cancún, quien pretendía cobrarle mil dólares por llevarlo al aeropuerto. pic.twitter.com/Pp4xKkgVEq — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 22, 2024

Video de turista canadiense en aeropuerto de Cancún genera reacciones en redes sociales

Tras la viralización del video que protagonizó un turista canadiense en el Aeropuerto Internacional de Cancún, algunos usuarios de redes sociales reaccionaron por este caso debido a la tarifa que se le buscó imponer a la persona en cuestión.

En ese sentido, un usuario de X (antes Twitter) señaló a los operadores de taxis como una mafia:

“Triste la mafia de taxistas en Cancún, me imagino que aliados con las autoridades ya que este es uno de tantos casos que suceden diario” Usuario de X

Otra persona criticó el hecho de que el canadiense que hizo la denuncia únicamente buscaba trasladarse de la terminal 4 a la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún:

“No fue, ni siquiera, por llevarlo al aeropuerto, fue por cambiarlo de terminal. Ni 2km deben ser” Usuario de X

Mientras que otra persona que se identificó como extranjera aseguró que este tipo de casos suelen suceder en México ante el cobró de este y otros tipos de servicios: