Luchatitlán: The official house of Lucha Libre o La casa oficial de la Lucha Libre, será un parque temático en el centro comercial La Isla de Cancún, Quintana Roo, que abrirá sus puertas en la primavera de 2023.

Luchatitlán es uno de los nuevos atractivos pensados por los dueños del centro comercial La Isla, quienes son el fideicomiso de bienes raíces más grande de México FUNO, que dirige André El-Mann.

FUNO y Lucha Libre AAA se unen para crear Luchatitlán

El proyecto es posible gracias a la integración de Fibra UNO (FUNO) con Lucha Libre AAA, Worldwide, Cocolab, Ventura Entertainment y con la supervisión de la Secretaría de Turismo y el gobierno de Quintana Roo.

Y es que la Lucha Libre se encuentra en el top cinco de las preferencias deportivas entre los mexicanos a nivel nacional y al mismo tiempo se ha posicionado como un capital cultural de México que atrae a los extranjeros.

Lucha Libre es parte de la riqueza cultura de México

Muestra de ello es que desde 2018 la Lucha Libre ha sido declarada como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México (CDMX).

En nuestro país, muchos luchadores se han convertido en personajes y leyendas e incluso sus frases han trascendido a través de las generaciones desde 1863.

Esa cultura va a ser resaltada en Luchatitlán y se va a convertir en uno de los parques de atracciones y espectáculos más grandes y más relevantes.

Y es que se busca hacer de este parque una es una experiencias tipo pueblo mágico en donde no solo se conozca la esencia del “Pancracio”, como también se le llama la a la Lucha Libre sino que se conozcan sus dos bandos: “rudos” o “técnicos”, su gastronomía y la cultura mexicana en general.

Centro comercial La Isla en Cancún recibe 9 millones de visitantes al año

Cabe recordar que la plaza comercial La Isla es un complejo conformado por más de 300 establecimientos y anualmente recibe a más de nueve millones de personas.

Luchatitlán dará funciones de Lucha Libre en su nueva Arena

Luchatitlán tendrá casi tres mil metros cuadrados en los que también contará con:

Tienda

Restaurante con capacidad para 220 personas

Cantina típicamente mexicana

Arena equipada para brindar comodidad a 580 espectadores por función

Dan El-Mann Jafif, representante del centro comercial La Isla Cancún dijo que el objetivo de este proyecto es convertirse en un atractivo sin precedente para los visitantes locales, nacionales e internacionales.

“El principal objetivo de este proyecto fue buscar innovación y generar un hito dentro del entretenimiento, el cual, estamos seguros será un atractivo sin precedentes para todos nuestros visitantes locales y nacionales, así como para los turistas internacionales, a los cuales, podremos transmitir la gran cultura que nuestro país tiene por ofrecer (…) En Fibra UNO reafirmamos nuestro compromiso por seguir creciendo con Quintana Roo y con México”, Dan El-Mann Jafif. Representante del centro comercial La Isla Cancún.

Con este proyecto, FUNO también busca crecer en Quintana Roo y México y la generación de empleos.

Los mexicanos y sus preferencias deportivas posicionan además de la lucha libre, al fútbol soccer, el fútbol americano, el baloncesto y el box dentro de su top 5.