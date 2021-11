Empleada de Chedraui pierde parcialmente 2 dedos

Una empleada de Chedraui en Quintana Roo perdió parcialmente 2 dedos de su mano izquierda mientras se encontraba laborando.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre en el Chedraui de Felipe Carrillo Puerto, cuando la empleada del área de tortillería sufrió una amputación parcial.

De acuerdo con el medio local Impacto 307, alrededor de las 2 de la tarde del domingo 14 de noviembre, la empleada del supermercado s ufrió una amputación parcial de 2 dedos.

Los dedos de la mano izquierda de la mujer h abrían sido aplastados con una máquina del área de tortillería de Chedraui.

Ante los hechos, paramédicos de la Cruz Roja arribaron a las instalaciones del supermercado para atender a la empleada.

Los paramédicos acudieron luego de recibir una llamada donde se reportaba que una compañera había sufrido de una lesión grave y dos de sus dedos estaban sangrando.

Después de recibir los primeros auxilios en el lugar, la empleada fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja Felipe Carrillo Puerto, donde fue atendida.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, aseguró que Chedraui es “el rey de las ofertas falsas” durante El Buen Fin 2022.

Sheffield dijo en la conferencia mañanera del 15 de noviembre que tuvo que suspender una promoción de croquetas en tiendas de todo el país.

Esto porque supuestamente costaban un 25% menos, pero esa semana había subido el precio en un 27%, es decir, l as croquetas costaban 2% más que la semana anterior.

También compartió el caso de la venta de una charola en un Chedraui de Querétaro que estaba marcada en 33 pesos pero argumentaron que el precio estaba en dólares.

Sin embargo la Profeco le advirtió que no se puede vender nada que no esté en moneda nacional , por lo que tuvieron que vender “su charolita” en los 33 pesos marcados.

“Ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui. Las croquetas de perro las subió 27%...les suspendimos su promoción, ¡pues no es a fuerzas, si no quieren poner una oferta pues no la pongan pero que no digan mentiras”

Ricardo Sheffield, titular de Profeco