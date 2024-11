Israel Ramírez Iñiguez es el recién llegado alcalde de Apulco, Zacatecas que fue exhibido con uniforme del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El alcalde de Apulco asumió el poder el pasado 2 de noviembre, tras la decisión del Congreso de Zacatecas de retirar el fuero de el ex alcalde Mauro Yuriel quién se encuentra prófugo de la justicia al ser relacionado con el CJNG.

En tanto el nuevo alcalde también ha sido vinculado con este grupo criminal al ser exhibido en redes sociales portando uniforme táctico e insignias relacionadas con el CJNG.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del alcalde de Apulco, Zacatecas.

¿Quién es Israel Ramírez Iñiguez, alcalde de Zacatecas es exhibido con uniforme del CJNG?

Israel Ramírez Iñiguez es el recién llegado alcalde de Apulco, Zacatecas quién en redes sociales fue exhibido con un uniforme, equipo táctico y armamento militar alusivo al CJNG.

En la red social de Instagram, en la cuenta israralramirez habían historias del alcalde nombrado en una sesión del cabildo del ayuntamiento de Apulco, con uniforme y corridos en favor del CJNG.

Lo que medios locales reportaron antes del nombramiento de Israel Ramírez Iñiguez, quién después de asumir el cargo como alcalde de Apulco, borró sus publicaciones y modificó su cuenta de Instagram como privada.

Israel Ramírez Iñiguez, alcalde de Zacatecas es exhibido con uniforme del CJNG (Especial)

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, confirmó el nombramiento de Israel Ramírez Iñiguez como suplente de Mauro Yariel Jauregui de Movimiento Ciudadano.

¿Cuántos años tiene Israel Ramírez Iñiguez?

Medios locales aseguran que Israel Ramírez Iñiguez tan sólo tiene 19 años de edad, y ahora es el alcalde de Apulco, Zacatecas.

¿Cuál es su signo zodiacal de Israel Ramírez Iñiguez, alcalde de Zacatecas es exhibido con uniforme del CJNG?

Por el momento no hay información disponible sobre cuál es la fecha de nacimiento exacta de Israel Ramírez Iñiguez, alcalde de Zacatecas, exhibido con uniforme del CJNG. Sin este dato es difícil determinar su signo zodiacal.

¿Tiene esposa Israel Ramírez Iñiguez?

De la vida privada de Israel Ramírez Iñiguez no hay mucha información disponible en internet por lo que no se sabe si tiene pareja sentimental o esposa.

¿Tiene hijos Israel Ramírez Iñiguez, alcalde de Zacatecas es exhibido con uniforme del CJNG?

Al no conocer la información personal de Israel Ramírez Iñiguez no se puede saber si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Israel Ramírez Iñiguez?

Poco se sabe de la vida de Israel Ramírez Iñiguez por lo que tampoco se sabe hasta qué grado de estudios tiene.

¿En qué ha trabajado Israel Ramírez Iñiguez, alcalde de Zacatecas es exhibido con uniforme del CJNG?

En las elecciones 2024, Israel Ramírez Iñiguez fue designado como alcalde de Apulco suplente de parte de Movimiento Ciudadano de Mauro Yariel Jauregui, con quién ganó los comicios electorales.

Tras el retiro del fuero de su compañero, ahora Israel Ramírez Iñiguez es el nuevo alcalde, pero antes de eso no se sabe en qué otros cargos estuvo o trabajos.

Pero se cree que tenía vínculos con el CJNG porque se exhibía en redes sociales portando uniforme táctico de este grupo criminal, en medios de comunicación mencionan que las fotografías son del año 2023.