¿Quién es Herón Moreno López? El director del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad o C5 de Zacatecas fue destituido por acoso sexual y laboral dentro del organismo tras varias denuncias.

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno estatal de Zacatecas confirmó la destitución de Herón Moreno López después de una serie de acusaciones por acoso sexual y laboral hacia algunas trabajadoras del C5.

“Tenemos miedo de perder nuestra única fuente de ingresos. Miedo a que nos corran, miedo a nuestra integridad y nuestras familias, ya de por sí nos sentimos vulneradas por el acoso del licenciado Herón y ahora continuamos con esto (…). Nos borraron los accesos, no tenemos una huella para ingresar”.

“Señor secretario de Seguridad Pública, señor gobernador (David Monreal), alto al maltrato. Como trabajadoras, como mujeres, como madres de familia, esposas, hijas, pedimos su pronta intervención”, expresó la denunciante.

Herón Moreno López sería el segundo funcionario destituido del gobierno de David Monreal en Zacatecas.

Herón Moreno López fue director del nuevo C5 de Zacatecas, el cual fue presentado por el gobernador David Monreal en marzo de 2023 con una inversión aproximada de 750 millones de pesos para dotar al sistema con herramientas.

La apuesta por el nuevo C5 contaría con:

“Vamos a poner al servicio de Zacatecas y de las corporaciones policiales toda la tecnología para que tengan mayor insumo a través de la inteligencia, ante la necesidad de dar cobertura a los 58 municipios”, expresó David Monreal en la presentación.

“Y eso nos da la posibilidad de que tengan la tranquilidad y que se sepa que se da atención integral a este problema”, aseguró. Sin embargo, el director del C5, Herón Moreno López, fue destituido meses después.

La destitución de Herón Moreno López como director del C5 de Zacatecas se sumó al despido de Jeu Ramón Márquez Cerezo como titular de Protección Civil de Zacatecas tras una denuncia penal por cohecho y extorsión.

Es decir, que actualmente dos funcionarios del gobierno de David Monreal han sido destituidos de su cargo. El propio gobernador de Zacatecas respondió en entrevista por el caso de Jeu Ramón Márquez Cerezo en mayo de 2023.

“Ya es una denuncia formal, porque tengo entendido que fue presentada ante la instancia. Y yo no voy a consentir de ningún funcionario acciones de deshonestidad y menos de corrupción (…) como gobernador le he pedido al secretario general para que se ponga a disposición de la justicia (a Jeu Márquez) y haga frente a esa denuncia, esperemos el resultado y que la autoridad haga su trabajo. Por lo pronto no puede estar al frente de una institución tan loable, tan noble como es Protección Civil”.

David Monreal, gobernador de Zacatecas