Eduardo Sánchez, el novio de una lujosa boda realizada en Monterrey, Nuevo León, se hizo viral el TikTok pues la celebración del matrimonio contó la participación de distintos artistas musicales; aquí te decimos quién es el novio de esta boda.

La fiesta en cuestión fue llevada a cabo el viernes 19 de abril en el Centro de Exposiciones Fundidora, el cual también es conocido como Antigua Nave Lewis, inmueble que cuenta con dimensiones mayores a los 10 mil metros cuadrados para exposiciones y eventos sociales.

En el evento habrían tenido participación los siguientes artistas musicales:

Gerardo Ortíz

La Sonora Dinamita

Gabito Ballesteros

Además, la lujosa boda de Monterrey que se hizo viral en Tiktok contó con la distribución de más de seis mil postres, nueve pasteles y servicios de catering de renombre.

¿Quién es Eduardo Sánchez, el novio de la boda en Monterrey?

Eduardo Sánchez fue el novio de una lujosa boda en Monterrey; la información con la que se cuenta respecto a él es que proviene de una familia adinerada y de un alto status social.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, Eduardo Sánchez provendría de un familia originaria de Tabasco que logró amasar una fortuna gracias a la exportación de frutos rojos.

También se especula que su hermano es propietario de la compañía Petro Gesa.

¿Con quién se casó Eduardo Sánchez?

Eduardo Sánchez se casó con Adriana Lucero Calderón en Monterrey, Nuevo León; en redes sociales se especuló que el financiamiento de la boda pudo haberlo hecho su papá pero hasta el momento se desconocen las actividades laborales de su familia.

¿Eduardo Sánchez tiene hijos?

Eduardo Sánchez, novio de la boda en Monterrey que se viralizó en TikTok, no ha revelado hasta el momento si tiene hijos o o no, ya que antes de su matrimonio no se tenía registro de esta persona.

¿Qué edad tiene Eduardo Sánchez?

La edad de Eduardo Sánchez también se desconoce, ya que el novio de la boda que se viralizó en TikTok no pertenece a la vida pública, por lo que no se cuentan con registros en ese sentido.

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Sánchez?

El signo zodiacal de Eduardo Sánchez, de la misma manera que su edad, se desconoce, pues no se cuentan con registros que permitan conocer su fecha de nacimiento.

¿Qué estudió Eduardo Sánchez?

El grado de estudios de Eduardo Sánchez se desconoce. Sin embargo, en redes sociales se ha sugerido que su familia es adinerada y se ha dedicado a la exportación de frutos rojos.

¿Cuál es la trayectoria de Eduardo Sánchez?

La trayectoria de Eduardo Sánchez estaría relacionada con el giro de las empresas de su familia, según asumen algunas versiones tras la boda llevada a cabo en el Centro de Exposiciones Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Por una parte, se especula que la familia del novio es adinerada y se ha dedicado a la exportación de frutos rojos, mientras que uno de sus hermanos sería propietario de la compañía Petro Gesa, proveedora de mezclas químicas para Pemex.

De igual forma, su hermano, Gerardo Sánchez, habría sido considerado como candidato a gobernador del estado de Tabasco.