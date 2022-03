Querétaro: No hay reportes de personas desaparecidas por trifulca en La Corregidora

No hay reportes de desaparecidos por la trifulca en el estadio La Corregidora, informó la secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía.

En entrevista para Así las cosas, Murguía aclaró que a dos días del enfrentamiento entre las barras del Querétaro y Atlas, Barra 51 y La Resistencia, no se ha registrado ninguna denuncia por personas desaparecidas.

“Hay que presentar denuncias, bien sea por presuntamente homicidio o personas desaparecidas y no las hay. No hay reporte de personas desaparecidas, no hay reportes de personas que hubieran fallecido que pudiéramos identificar si estuvieron o no estuvieron en el estadio”

Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno de Querétaro