Querétaro: Mauricio Kuri promete crear un Consejo Estatal del Comercio

En una reunión con líderes del comercio y transportistas de Querétaro, Mauricio Kuri les prometió crear el Consejo Estatal del Comercio.

“Me comprometo con un Consejo Estatal de Comercio. No podemos permitir que se ignore a los mercados, pero si no hacemos algo van para allá, porque tenemos una gran competencia, tiendas grandes que llegan, pero lo más importante es que no hay que tenerle miedo a la competencia, hay que tenerle miedo a la incompetencia”

Mauricio Kuri, candidato del PAN al gobierno de Querétaro