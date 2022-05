En Puebla, un hombre que retiró 100 mil pesos del banco fue asaltado al salir, motivo por el cual acusó a la cajera de ser cómplice de los ladrones.

La escena del sujeto reclamando a la cajera de una sucursal del banco BBVA fue captada en un video que rápidamente se hizo viral el jueves 19 de mayo.

El video, captado en el municipio de Tepeaca, Puebla, muestra el momento en que un hombre ingresa, con su celular en la mano, a una sucursal de BBVA.

Cuando llega con la cajera que presuntamente lo atendió, el hombre, identificado como Erik Ojeda Márquez, tecladista de un grupo musical, comienza a reclamarle a la empleada del banco:

“Te voy a decir, me acaban de quitar mi dinero, me agarraron a pistolazos, y tú eres la que me dio el dinero, me dijeron exactamente la cantidad que llevaba, me pidieron los 100 mil pesos”

Mientras esto sucede, la cajera intenta ignorar los reclamos y sigue contando billetes, pero en un momento fija la mirada en el hombre y niega con la cabeza las acusaciones.

El afectado, quien compartió el video de su reclamo en su cuenta de Facebook, continúa quejándose con la cajera y exigiendole que le devuelva su dinero:

“Háblale a tus amigos y diles que me devuelvan mi dinero, porque tú eres la única persona que me atendió y hasta diste dos vueltas y no me quisiste cambiar los billetes de a 500, diles que me devuelvan mi dinero, porque no fueron mil pesos, fueron 100 mil”

Erik Ojeda Márquez, víctima de asalto