Una explosión se registró en el municipio de Amozoc, Puebla, debido a una toma clandestina a ductos de petróleos Mexicanos (Pemex).

La explosión en Amozoc -la que se considera zona de huachicoleo en Puebla-, ocurrió poco antes del mediodía de este viernes 26 de agosto.

Suspenden actividades en zona de explosión de Amozoc

Protección Civil de Puebla ha informado que se acordonó el radio de la explosión a 500 metros y se suspendieron actividades por seguridad de la ciudadanía.

Protección Civil de Puebla también invita a las personas a que eviten acudir a la zona o transitar por las cercanías en caso de que tengan que hacerlo.

Todo ello como los como parte de los trabajos en coordinación con otras dependencias.

Luego de esta explosión y en los primeros minutos, Protección Civil de Puebla dijo que se está trabajando en conjunto con:

Bomberos del Estado

Secretaría de Seguridad Pública de Puebla Guardia Nacional

Sedena

Pemex

Continuamos con los trabajos coordinados en el lugar de la explosión en #Amozoc, se procedió al acordonamiento en un radio de 500 m y la suspensión de actividades por seguridad de la ciudadanía.



⚠️ Evita acercarte a la zona. pic.twitter.com/AcPdGwEeud — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) August 26, 2022

Explosión en Amozoc deja casas dañadas y posibles muertos

El periódico local e-eonsulta ha hablado de que hay muertos, no obstante no ha detallado cifras, mientras que no hay confirmación oficial.

En algunos videos de la población se ven casas destruidas y algunas quemadas como producto de la explosión.

Fuerte explosión de gas en el municipio de Amozoc Puebla. En el lugar se encuentran autoridades de @SSPGobPue y municipales @laredcincoradio#LigaDeGuerreros pic.twitter.com/2EIsM1xONt — Lic JesusJimenez #𝔏𝔦𝔤𝔞𝔇𝔢𝔊𝔲𝔢𝔯𝔯𝔢𝔯𝔬𝔰 (@LicJesusjimenez) August 26, 2022

Explosión de ductos de Pemex se dio cerca de autopistas

La explosión se registró en la zona de San Jacinto y Las Ánimas, Amozoc, a las afueras de la ciudad de Puebla pero que son habitacionales.

De hecho esta zona es de conexión de autopistas que van rumbo al norte del estado de Puebla y a Tlaxcala y hacia la zona media Veracruz.

A pocos metros está la Caseta Amozoc ll y la autopista Puebla-Córdoba.