Rodrigo Orcajo sacó un comunicado tras su entrevista con Mr. Doctor pero ¿lo denunciará tras exponer su relación con Marilyn Cote?

A través de su cuenta de X -antes Twitter-, el ex psiquiatra de Marilyn Cote a quien presentaba como su esposo, el doctor Rodrigo Orcajo, lanzó un comunicado.

Pues dentro del mismo, Rodrigo Orcajo asegura que no autorizó el uso de su persona en la entrevista que tuvo con Mr. Doctor, datos personales para su difusión ni monetización.

Después de que se diera a conocer que Rodrigo Orcajo era ex psiquiatra de Marilyn Cote y no su esposo como ella lo presentaba, el doctor ofreció una entrevista con Mr. Doctor.

En ella se deslindaba de cualquier relación romántica o sociedad médica con ella, además de revelar que fue su psiquiatra por alrededor de tres años.

Y en los videos y fotos que se han difundido de Rodrigo Orcajo y Marilyn Cote, asegura que fueron tomados durante un evento a donde fue invitado por la falsa psiquiatra de Puebla.

Sin embargo, la entrevista de Rodrigo Orcajo con Mr. Doctor ha dado mucho de qué hablar, pues se le ha cargado cierta responsabilidad de entablar una relación con Marilyn Cote más allá de lo profesional.

Aunque no reveló si es que denunciará a Mr. Doctor por usar su imagen y sus declaraciones para su video de YouTube, Rodrigo Orcajo aseguró que sí procederá legalmente contra Marilyn Cote.

“Se ha sacado de contexto el que dijera que no era “grave” y me refería a lo que sucedió. Opinó hoy al observarme abusado en la grabación. Me solidarizo enteramente con las víctimas de Marilyn “N”, en las que me incluyo, y deseo que se les reparé el daño que se les ocasionó, como lo expresé en dicha entrevista, aspecto que se eliminó”

Rodrigo Orcajo, ex psiquiatra de Marilyn Cote